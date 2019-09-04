Аналитики рынка связывают рост котировок с положительными новостями из Китая. В четверг рано утром в ходе телефонного разговора между зампредом Госсовета КНР Лю Хэ и главой американского Минфина Стивеном Мнучиным была достигнута договоренность о проведении 13 раунда переговоров.

Цены на нефть пошли вверх на новостях у Китая

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