Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть пошли вверх на новостях у Китая

Аналитики рынка связывают рост котировок с положительными новостями из Китая. В четверг рано утром в ходе телефонного разговора между зампредом Госсовета КНР Лю Хэ и главой американского Минфина Стивеном Мнучиным была достигнута договоренность о проведении 13 раунда переговоров.
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Драйвером роста нефти стали заявления главы Минэнерго РФ

REGNUM09:07

Цены на нефть сегодня слабо снижаются после 4%-ного роста накануне

Neftegaz.ru04:19

Нефть резко подорожала на фоне новостей из США и России

Profinance.ruвчера в 15:02

Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель

Интерфакс01:40

Цены на нефть взлетели выше 61 доллара на новостях из Китая

Московский Комсомолецвчера в 23:16

Цены на нефть пошли вверх на новостях у Китая

Expert.ru02:43
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Автоматически обработано 7013 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Финансы

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.
Интерфакс 08:08
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

РИА Новости 08:37
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер

13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.
Lenta.ru 08:14
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Экономика

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Авто

Volkswagen представил обновленный Teramont

На открывшемся международном автосалоне в Чэнду компания Volkswagen официально представила обновленную версию большого кроссовера Teramont.
Новые автомобили вчера в 20:35
Происшествия

Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

Трое рабочих находятся под завалами, по уточненным данным, обрушившегося заброшенного пятиэтажного здания в Московской области, есть угроза обрушения других конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 09:14
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу.
РБК вчера в 19:57
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Армия и оружие

США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов

Коммерсантъ вчера в 17:53
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

RT на русском 07:39
Политика

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
Вести.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.
ТАСС вчера в 16:29
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Общество

Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей

Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.
Газета.Ru 07:06
Культура

AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Политика

Украинский суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, которого называют подозреваемым в деле о крушении «Боинга»

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к крушению малазийского "Боинга" в июле 2014-го года.
Эхо Москвы 09:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать свою беременность

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов собираются жениться в сентябре. Недавно пара отдыхала в Италии.
Новая Кубань 07:40
Экономика

Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
Газета.Ru 09:18
Общество

Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь.
Газета.Ru 05:17
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

REGNUM 06:35
Единоборства

Путин, Баттулга, Моди и Абэ приехали на турнир по дзюдо

В своем приветствии участникам, организаторам и гостям турнира по дзюдо Путин отметил, что он стал подлинным украшением спортивной программы ВЭФ.
МИР 24 08:27
Политика

Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ

РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес

Модель Костенко пожаловалась на токсикоз во время второй беременности

Напомним, совсем недавно 25-летняя модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов сообщили общественности о том, что они ждут второго ребенка.
RuNews24.ru 02:32
Армия и оружие

Богданов и посол Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Ирака в Москве Хайдаром Мансуром Хади ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в Ираке и Сирии, сообщили в МИД РФ.
РИА Новости 07:52
Экономика

«Газпром» и «Роснефть» вошли в число богатейших компаний Европы

Всего участники рейтинга Moody`s из Европы, Ближнего Востока и Африки в 2018 году нарастили запасы ликвидности на 15%, до €1,1 трлн.
РБК 01:00
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