Энергетика
Expert.ruЦены на нефть пошли вверх на новостях у Китая
Аналитики рынка связывают рост котировок с положительными новостями из Китая. В четверг рано утром в ходе телефонного разговора между зампредом Госсовета КНР Лю Хэ и главой американского Минфина Стивеном Мнучиным была достигнута договоренность о проведении 13 раунда переговоров.
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Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%
Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.
Интерфакс 08:08
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.
Lenta.ru 08:14
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Авто
Volkswagen представил обновленный Teramont
На открывшемся международном автосалоне в Чэнду компания Volkswagen официально представила обновленную версию большого кроссовера Teramont.
Новые автомобили вчера в 20:35
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
Трое рабочих находятся под завалами, по уточненным данным, обрушившегося заброшенного пятиэтажного здания в Московской области, есть угроза обрушения других конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 09:14
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Происшествия
Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу.
РБК вчера в 19:57
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Армия и оружие
США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов
Коммерсантъ вчера в 17:53
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Политика
Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко
Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
Вести.Ru 07:59
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Общество
Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру
В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.
ТАСС вчера в 16:29
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Общество
Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей
Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.
Газета.Ru 07:06
Культура
AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Политика
Украинский суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, которого называют подозреваемым в деле о крушении «Боинга»
Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к крушению малазийского "Боинга" в июле 2014-го года.
Эхо Москвы 09:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать свою беременность
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов собираются жениться в сентябре. Недавно пара отдыхала в Италии.
Новая Кубань 07:40
Экономика
Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
Газета.Ru 09:18
Общество
Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь.
Газета.Ru 05:17
Единоборства
Путин, Баттулга, Моди и Абэ приехали на турнир по дзюдо
В своем приветствии участникам, организаторам и гостям турнира по дзюдо Путин отметил, что он стал подлинным украшением спортивной программы ВЭФ.
МИР 24 08:27
Политика
Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Модель Костенко пожаловалась на токсикоз во время второй беременности
Напомним, совсем недавно 25-летняя модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов сообщили общественности о том, что они ждут второго ребенка.
RuNews24.ru 02:32
Армия и оружие
Богданов и посол Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Ирака в Москве Хайдаром Мансуром Хади ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в Ираке и Сирии, сообщили в МИД РФ.
РИА Новости 07:52
Экономика
«Газпром» и «Роснефть» вошли в число богатейших компаний Европы
Всего участники рейтинга Moody`s из Европы, Ближнего Востока и Африки в 2018 году нарастили запасы ликвидности на 15%, до €1,1 трлн.
РБК 01:00