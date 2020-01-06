Энергетика

Мир новостейМир новостейНефть продолжает дорожать из-за обострения на Ближнем Востоке

Больше всего эксперты опасаются, что Иран может заблокировать Ормузский пролив, по которому осуществляется экспорт львиной доли энергоносителя, добываемого странами Персидского залива Подорожанию нефти поспособствовало убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com
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РБКвчера в 20:46

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Цены на нефть замедлили рост после утреннего скачка

Эхо Москвы06:30

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель

ТАСС02:51

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфакс01:36

Цена на нефть Brent превысила $70

Коммерсантъ01:11

Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов

Znak.comвчера в 23:52

Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

Lenta.ruвчера в 22:54

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБКвчера в 20:46
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Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Газета.Ru 04:07
Армия и оружие

Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ

«В связи с усилением со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мониторинга запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны командование «ООС» приняло решение об усилении снайперами подразделений, находящихся на первой линии обороны», — отметил он.
Новостной фронт 05:52
Экономика

Снижение курса доллара только начинается

Дефициты бюджета и текущего счета США спровоцируют снижение курса доллара, сообщил в своем подкасте инвестор-миллиардер и основатель инвестиционной компании DoubleLine Capital ($147 млрд под управлением) Джеффри Гундлах.
Profinance.ru 05:10
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.
Pravda.Ru вчера в 03:11
Общество

Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
РИА Новости 07:02
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

РИА Новости 02:06
Происшествия

Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат

По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».
Lenta.ru 06:53
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать пассажиров

Управляющая аэропортом Стамбула компания ввела запрет для туроператоров встречать пассажиров у выхода из зоны таможенного контроля.
Московский Комсомолец вчера в 03:00
Происшествия

Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Курганской области

На трассе в Курганской области в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали.
Газета.Ru 04:59
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Футбол

Воспитанник «Спартака» Бакаев подписал контракт с «Рубином»

Газета.Ru 07:33
Армия и оружие

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны

Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Вести.Ru 06:21
Политика

Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.
ТАСС 05:25
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича разделась в ванной

Фотография сделана в ванной, и 21-летняя девушка позирует, почти полностью погрузившись в наполненную ванну.
Bimru.ru 03:13
Экономика

В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
РИА Новости 07:14
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
News.ru вчера в 01:35
Здоровье

Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
РИА Новости 03:25
Армия и оружие

Индия намерена запустить производство российских АК-203

Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
Профиль 04:26
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия вчера в 07:46
Общество

Число погибших из-за пожаров в Австралии достигло 20

Число жертв лесных пожаров на юге Австралии увеличилось до 20 человек.
Известия 03:33
Фигурное катание

Загорски и Гурейро посетили шоу с участием Загитовой. И сделали совместное фото

Бронзовые призеры чемпионата России-2020 Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски посетили шоу с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Спорт-Экспресс 06:58
Хоккей

Россия отдала Канаде победу в финале МЧМ

Спорт день за днем вчера в 15:42
Политика

ЕС примет решение о санкциях по Ирану после оценки МАГАТЭ шагов Тегерана в ядерной сфере

Евросоюз примет решение о возможных санкциях в отношении Ирана после оценки МАГАТЭ действий Тегерана в ядерной сфере.
ТАСС 06:40
Игры

Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

RuNews24.ru 04 января в 03:57
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями в ответ на враждебные действия Багдада

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные атаки Ираком американских объектов.
АБН вчера в 20:49
Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
RT на русском вчера в 19:50
Армия и оружие

Источник: ракетный удар Ирана по американской базе Эт-Танф

Несколько часов назад, представители организации «Хезболла» опубликовали данные о том, что ключевой целью Ирана и про-иранских военных формирований станет американская военная база Эт-Танф, расположенная в восточной части Сирии.
Avia.pro вчера в 17:13
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Вести.Ru 05:32
Политика

Вучич поздравил Путина с Рождеством и пригласил приехать в Сербию

Президент Сербии Александар Вучич поздравил российского лидера Владимира Путина с Рождеством и пригласил его снова приехать в Сербию.
ТАСС 07:21
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс 02:43
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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