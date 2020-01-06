с чего всё началось

Больше всего эксперты опасаются, что Иран может заблокировать Ормузский пролив, по которому осуществляется экспорт львиной доли энергоносителя, добываемого странами Персидского залива Подорожанию нефти поспособствовало убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ «В связи с усилением со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мониторинга запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны командование «ООС» приняло решение об усилении снайперами подразделений, находящихся на первой линии обороны», — отметил он.

Экономика Снижение курса доллара только начинается Дефициты бюджета и текущего счета США спровоцируют снижение курса доллара, сообщил в своем подкасте инвестор-миллиардер и основатель инвестиционной компании DoubleLine Capital ($147 млрд под управлением) Джеффри Гундлах.

Общество Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.

Происшествия Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».

Политика Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.

Экономика В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.

Армия и оружие Источник: ракетный удар Ирана по американской базе Эт-Танф Несколько часов назад, представители организации «Хезболла» опубликовали данные о том, что ключевой целью Ирана и про-иранских военных формирований станет американская военная база Эт-Танф, расположенная в восточной части Сирии.