Энергетика
Мир новостейНефть продолжает дорожать из-за обострения на Ближнем Востоке
Больше всего эксперты опасаются, что Иран может заблокировать Ормузский пролив, по которому осуществляется экспорт львиной доли энергоносителя, добываемого странами Персидского залива Подорожанию нефти поспособствовало убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБКвчера в 20:46
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Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов
Znak.comвчера в 23:52
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Армия и оружие
Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ
«В связи с усилением со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мониторинга запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны командование «ООС» приняло решение об усилении снайперами подразделений, находящихся на первой линии обороны», — отметил он.
Экономика
Снижение курса доллара только начинается
Дефициты бюджета и текущего счета США спровоцируют снижение курса доллара, сообщил в своем подкасте инвестор-миллиардер и основатель инвестиционной компании DoubleLine Capital ($147 млрд под управлением) Джеффри Гундлах.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат
По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать пассажиров
Управляющая аэропортом Стамбула компания ввела запрет для туроператоров встречать пассажиров у выхода из зоны таможенного контроля.
Происшествия
Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Курганской области
На трассе в Курганской области в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Политика
Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича разделась в ванной
Фотография сделана в ванной, и 21-летняя девушка позирует, почти полностью погрузившись в наполненную ванну.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
Здоровье
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Армия и оружие
Индия намерена запустить производство российских АК-203
Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Общество
Число погибших из-за пожаров в Австралии достигло 20
Число жертв лесных пожаров на юге Австралии увеличилось до 20 человек.
Фигурное катание
Загорски и Гурейро посетили шоу с участием Загитовой. И сделали совместное фото
Бронзовые призеры чемпионата России-2020 Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски посетили шоу с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Хоккей
Россия отдала Канаде победу в финале МЧМ
Политика
ЕС примет решение о санкциях по Ирану после оценки МАГАТЭ шагов Тегерана в ядерной сфере
Евросоюз примет решение о возможных санкциях в отношении Ирана после оценки МАГАТЭ действий Тегерана в ядерной сфере.
Игры
Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями в ответ на враждебные действия Багдада
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные атаки Ираком американских объектов.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Армия и оружие
Источник: ракетный удар Ирана по американской базе Эт-Танф
Несколько часов назад, представители организации «Хезболла» опубликовали данные о том, что ключевой целью Ирана и про-иранских военных формирований станет американская военная база Эт-Танф, расположенная в восточной части Сирии.
Политика
Вучич поздравил Путина с Рождеством и пригласил приехать в Сербию
Президент Сербии Александар Вучич поздравил российского лидера Владимира Путина с Рождеством и пригласил его снова приехать в Сербию.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.