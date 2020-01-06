Энергетика
Время ПрессЦена на нефть превысила 70$ за баррель
На торгах в Лондоне цена на нефть превысила 70$ долларов за баррель марки Brent. Этот тренд связывают с убийством иранского генерала Сулеймани, в результате ракетного обстрела США по территории Ирака 3 января.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБКвчера в 20:46
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Общество
Посол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP).
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Космос
Спорные теории 2019: сознание как особая форма энергии и конечность Вселенной
Две новых теории о форме нашей Вселенной появилось за прошедший год.
Спорт
Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня
Хоккей
Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии
Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Здоровье
Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Общество
В Петербурге проходит церемония прощания с онкологом Павленко
В Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой разведки Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с директором национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает российское Минобороны.
Автоспорт
Фернандо Алонсо остановился посреди второго этапа Дакара
Испанец, занявший неплохое 11-е место на первом этапе, боролся за попадание в тройку по итогам второго, но около 11:30 по московскому времени был вынужден остановиться на трассе после 160-го километра дистанции из 367 и потерял уже более часа.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Армия и оружие
Индия намерена запустить производство российских АК-203
Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
Экономика
Майк Новограц: Bitcoin подорожает на фоне конфликта США и Ирана
Bitcoin и золото будут дорожать на фоне конфликта между США и Ираном, заявил глава Galaxy Digital Майк Новограц.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Общество
Голубого тунца продали в Японии за $1,8 млн
В Японии на ежегодном рыбном аукционе был продан голубой тунец за $1,8 млн.
Политика
Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Гаджеты
Nokia снова возродит легендарный телефон
Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.
Происшествия
На Урале идут поиски заблудившихся рыбаков
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Футбол
Макаров перешел в казанский «Рубин»
Полузащитник Денис Макаров, выступавший за нижнекамский "Нефтехимик", стал игроком "Рубина", сообщается на сайте казанского футбольного клуба.