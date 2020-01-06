с чего всё началось

На торгах в Лондоне цена на нефть превысила 70$ долларов за баррель марки Brent. Этот тренд связывают с убийством иранского генерала Сулеймани, в результате ракетного обстрела США по территории Ирака 3 января.

Цена на нефть превысила 70$ за баррель

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