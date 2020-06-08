Энергетика
Областная газетаСтоимость нефти Brent превысила 43 доллара
Напомним, что в начале марта цены на нефть рухнули, случилось это из-за того, что страны – члены ОПЕК+ не смогли прийти к компромиссу по продлению соглашения. Из-за этого стоимость нефти марки Brent обвалилась до 33,27 доллара за баррель – такого серьёзного падения не было с 1991 года.
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы
Газета.Ru вчера в 16:35
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце
В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru 07 июня в 07:36
Путешествия
АТОР: отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Климова показала загородный дом и похвасталась огородом
Популярная актриса Екатерина Климова показала роскошный загородный дом на Новорижском шоссе.
ФАН вчера в 05:53
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК вчера в 02:24
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM вчера в 06:51
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Общество
В шести регионах России могут произойти потопы из-за дождей
Начальник Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС (ВНИИ ГОЧС) Сергей Диденко сообщил, что с 8 по 15 июня 2020 года в шести регионах России могут произойти потопы из-за дождей.
News.ru вчера в 22:26
Армия и оружие
В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25
ИА Красная Весна вчера в 15:57
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
Здоровье
Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом.
КП - Барнаул вчера в 22:07
Общество
На голосовании по поправкам в Конституцию разыграют квартиры и машины
10 однокомнатных квартир, машин и полсотни смартфонов получат победители викторины.
ТВ-Енисей вчера в 10:46
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском вчера в 03:47
Футбол
Сульшер высказался о трансферах командной «химии»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о трансферах и о тактике подбора игроков.
Газета.Ru вчера в 22:42
Единоборства
Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru 07 июня в 01:39
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости вчера в 12:56
Происшествия
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
REGNUM вчера в 16:32
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Футбол
Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
Bobsoccer вчера в 07:14
Футбол
«Если Черчесов придет в „Спартак“, то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов». Первое за полтора года интервью Алана Агузарова
Скажем, недавно возникли разговоры о возможном переходе Шапи Сулейманова в «Спартак».
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС после «тропического ливня»
Режим ЧС введен в Благовещенске Амурской области после ливня, прошедшего накануне и названого синоптиками "тропическим", за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков.
РИА Новости вчера в 23:48
Здоровье
В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом
«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:47
Общество
В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»
По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.
MySLO.ru вчера в 15:18
Здоровье
В Приморье зафиксировано 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
Темп прироста, по словам главы краевого Роспотребнадзора Татьяны Детковской, составил 2,4%. Расширилась география: уже в 32 муниципальных образованиях Приморья зафиксированы случаи заражения COVID-19.
Primpress.ru вчера в 22:12
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58