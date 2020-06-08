Энергетика

Областная газетаОбластная газетаСтоимость нефти Brent превысила 43 доллара

Напомним, что в начале марта цены на нефть рухнули, случилось это из-за того, что страны – члены ОПЕК+ не смогли прийти к компромиссу по продлению соглашения. Из-за этого стоимость нефти марки Brent обвалилась до 33,27 доллара за баррель – такого серьёзного падения не было с 1991 года.
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Цена Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 10:38

Удешевление нефти ускорилось до 3% после заявлений о допсокращениях добычи

ПРАЙМвчера в 13:26

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

РИА Новости07 июня в 19:15

Цены на нефть начали падать

Известиявчера в 09:07

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Газета.Ruвчера в 02:08

Цена нефти Brent превысила $43

Коммерсантъ07 июня в 20:11

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

РБКвчера в 10:55
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Газета.Ru вчера в 16:35
2,2K
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце

В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ вчера в 13:24
18
Шоу-бизнес

Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru 07 июня в 07:36
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Путешествия

АТОР: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
351
Шоу-бизнес

Климова показала загородный дом и похвасталась огородом

Популярная актриса Екатерина Климова показала роскошный загородный дом на Новорижском шоссе.
ФАН вчера в 05:53
7
Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК вчера в 02:24
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Политика

Путин присвоил Захаровой ранг посла

REGNUM вчера в 06:51
1,4K
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
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Общество

В шести регионах России могут произойти потопы из-за дождей

Начальник Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС (ВНИИ ГОЧС) Сергей Диденко сообщил, что с 8 по 15 июня 2020 года в шести регионах России могут произойти потопы из-за дождей.
News.ru вчера в 22:26
Армия и оружие

В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25

ИА Красная Весна вчера в 15:57
8
Общество

В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
92
Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Коммерсантъ вчера в 13:11
10
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
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Здоровье

Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом.
КП - Барнаул вчера в 22:07
37
Общество

На голосовании по поправкам в Конституцию разыграют квартиры и машины

10 однокомнатных квартир, машин и полсотни смартфонов получат победители викторины.
ТВ-Енисей вчера в 10:46
51
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
8
Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском вчера в 03:47
Футбол

Сульшер высказался о трансферах командной «химии»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о трансферах и о тактике подбора игроков.
Газета.Ru вчера в 22:42
Единоборства

Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru 07 июня в 01:39
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Происшествия

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости вчера в 12:56
396
Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM вчера в 16:32
9
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
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Футбол

Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
Bobsoccer вчера в 07:14
Футбол

«Если Черчесов придет в „Спартак“, то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов». Первое за полтора года интервью Алана Агузарова

Скажем, недавно возникли разговоры о возможном переходе Шапи Сулейманова в «Спартак».
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество

В Благовещенске ввели режим ЧС после «тропического ливня»

Режим ЧС введен в Благовещенске Амурской области после ливня, прошедшего накануне и названого синоптиками "тропическим", за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков.
РИА Новости вчера в 23:48
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Здоровье

В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом

«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:47
129
Общество

В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»

По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.
MySLO.ru вчера в 15:18
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Здоровье

В Приморье зафиксировано 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

Темп прироста, по словам главы краевого Роспотребнадзора Татьяны Детковской, составил 2,4%. Расширилась география: уже в 32 муниципальных образованиях Приморья зафиксированы случаи заражения COVID-19.
Primpress.ru вчера в 22:12
2
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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