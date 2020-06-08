Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть продолжают отыгрывать позиции

К утру 8 июня нефть сорта WTI торговалась на уровне $40,22 за баррель, превысив на 1,7% уровень закрытия предыдущих торгов. Ранее министры ОПЕК+ поддержали в ходе заседания 6 июня в формате видеоконференции самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти.
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Цена Brent опустилась ниже $41

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Удешевление нефти ускорилось до 3% после заявлений о допсокращениях добычи

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Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом.
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"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
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Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
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В Балтийском море начались международные учения Baltops, участие в которых примут представители 19 стран Североатлантического альянса.
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Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва

Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва.
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Обновление Windows 10 оказалось несовместимо с памятью Intel Optane

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