Энергетика
Expert.ruЦены на нефть продолжают отыгрывать позиции
К утру 8 июня нефть сорта WTI торговалась на уровне $40,22 за баррель, превысив на 1,7% уровень закрытия предыдущих торгов. Ранее министры ОПЕК+ поддержали в ходе заседания 6 июня в формате видеоконференции самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 00:27, Ашберн
Происшествия
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП
Коммерсантъ вчера в 19:25
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM вчера в 05:17
Общество
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС после «тропического ливня»
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
Общество
Половина россиян рискует быть уволенными
Почти половина работающих россиян рискуют быть уволенными, отправится в вынужденный отпуск или столкнуться с уменьшением и задержками зарплаты, предупреждают специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Ридус вчера в 17:23
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 00:33
Общество
Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают
По информации сайта «Брянские новости» с 9 июня, в Брянской области будет начато постепенное снятие режима самоизоляции и ограничений.
Сельцовский вестник вчера в 13:33
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
Здоровье
Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом.
КП - Барнаул вчера в 22:07
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия вчера в 06:22
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru 07 июня в 10:05
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru вчера в 02:42
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
Общество
МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон
По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Футбол
Радимов поделился воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владислав Радимов поделился воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА.
Газета.Ru вчера в 22:54
Армия и оружие
На Балтике начались военные учения НАТО
В Балтийском море начались международные учения Baltops, участие в которых примут представители 19 стран Североатлантического альянса.
Военное дело 07 июня в 07:56
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Здоровье
В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса
Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра.
ТАСС вчера в 23:19
Культура
«Союзмультфильм» показал, как выглядит волк из нового «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» объявил о съемках новых серий «Ну, погоди!» И даже уже показал, как будет выглядеть главный антагонист сериала — волк.
Оka.fm 06 июня в 07:00
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
Футбол
Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва
Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва.
Евро-футбол.ру вчера в 13:58
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Гаджеты
Обновление Windows 10 оказалось несовместимо с памятью Intel Optane
Оперативную память Intel Optane перестает воспринимать операционная система Windows 10 после обновления May 2020 Update, сообщает 5 июня портал The Geek.
ИА Красная Весна 07 июня в 14:10