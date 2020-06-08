Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Общество В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч Всего вылечились 242 397 человек (плюс 11 709). В Москве за сутки умерли 59 пациентов. Общее число смертей в столице превысило 3 тыс.

Общество В Калининградской области выявили 37 заразившихся SARS-CoV-2 По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в субботу, 6 июня, было объявлено о приросте в 36 человек, в воскресенье, 7 июня, о 40 новых больных, сегодня, 8 июня, о 37 новых пациентов с SARS-CoV-2. 30

Происшествия Следствие попросит суд отправить Ефремова под домашний арест Ранее 9 июня актер Иван Стебунов опроверг сообщения СМИ о том, что в момент аварии находился в машине с Ефремовым.

Экономика ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика Ozon арендовал крупный склад в Новосибирске Интернет-магазин Ozon арендовал 67 тысяч квадратных метров в новосибирском индустриальном парке PNK Group, сообщил консультант сделки CBRE.

Общество Режим самоизоляции и пропуска в Москве отменят с 9 июня Главное Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции в городе с 29 марта.

Экономика Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU. 11

Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 82

Армия и оружие Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани Иран приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, который предоставлял данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 2,1K

Экономика Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.