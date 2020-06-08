Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
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Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля
Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложение по возобновлению полетов в 15 стран с 15 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 07 июня в 07:29
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Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы
РБК вчера в 12:15
Общество
В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч
Всего вылечились 242 397 человек (плюс 11 709). В Москве за сутки умерли 59 пациентов. Общее число смертей в столице превысило 3 тыс.
Коммерсантъ 03:39
Общество
В Калининградской области выявили 37 заразившихся SARS-CoV-2
По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в субботу, 6 июня, было объявлено о приросте в 36 человек, в воскресенье, 7 июня, о 40 новых больных, сегодня, 8 июня, о 37 новых пациентов с SARS-CoV-2.
REGNUM вчера в 06:19
Происшествия
Следствие попросит суд отправить Ефремова под домашний арест
Ранее 9 июня актер Иван Стебунов опроверг сообщения СМИ о том, что в момент аварии находился в машине с Ефремовым.
Известия 03:36
Экономика
ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике
Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 03:53
Гаджеты
Sony объявила о начале предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II
Японская компания Sony объявила о начале предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:55
Экономика
Ozon арендовал крупный склад в Новосибирске
Интернет-магазин Ozon арендовал 67 тысяч квадратных метров в новосибирском индустриальном парке PNK Group, сообщил консультант сделки CBRE.
РИА Новости 03:26
Общество
Режим самоизоляции и пропуска в Москве отменят с 9 июня
Главное Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции в городе с 29 марта.
РБК вчера в 08:20
Экономика
Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам
Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Футбол
«Реал» откажется от трансфера ван де Бека из-за отсутствия денег
«Реал» не будет подписывать полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 02:40
Армия и оружие
Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани
Иран приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, который предоставлял данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 04:01
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
Кино
«Это психически нездоровый маньяк, а не „голос поколения“»: резкий отзыв о фильме «Брат-2»
20-летний юбилей фильма «Брат-2» — кажется, особый повод для радости каждого второго жителя страны.
НГС55 07 июня в 15:00
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
Политика
В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»
В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
Транспорт
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
РИА Новости 01:53
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия вчера в 06:22
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:40
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия вчера в 13:29
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Общество
В Брянской области снят режим самоизоляции
В Брянской области, с завтрашнего дня, 9 июня, начнется первый этап снятия ограничений.
Новый путь (Рогнединский район) вчера в 14:03