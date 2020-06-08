Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаЦена нефти Brent пробила отметку в 43 доллара

Эксперты Bloomberg полагают, что рост цены двух эталонных марок в наибольшей степени связан с достижением договоренностей в рамках ОПЕК+ о действии норм снижения суточной добычи в 9,7 млн баррелей до конца июня с их последующим уменьшением на 100 тыс. баррелей в июле.
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На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
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Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
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Путин присвоил Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки»

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Как указали в пресс-службе, кадры с беспорядками в США под композицию «Гудбай, Америка» были показаны не во время титров по окончании фильма, а в ходе начавшейся новостной программы «Время».
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Расставшись с Муцениеце, Прилучный оплатил ее дорогостоящее лечение

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В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
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