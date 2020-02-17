Энергетика
КомпанияНефть Brent подешевела до 57,17 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent снизилась до 57,17 доллара за баррель. Снижение котировок произошло после зафиксированного ранее максимального недельного роста с сентября. По данным лондонской биржи ICE Futures, апрельские фьючерсы на Brent торговались по этой цене в 8:17 мск.
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Происшествия
Начальник московской полиции подал в отставку
Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
Общество
Роспотребнадзор хочет ужесточить наказание за нарушение карантина
На фоне случаев побега из больниц пациентов с подозрением на коронавирус в Роспотребнадзоре предложили усилить ответственность для людей, которые нарушают карантин.
Авто
В России начались продажи обновленного седана Volkswagen Passat
Немецкая компания Volkswagen выводит на российский рынок обновленный седан Passat.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
Армия и оружие
МО Украины успокоило нацистов — бандеровское приветствие в ВСУ не отменят
Бандеровское приветствие «Слава Украине» останется в ВСУ вне зависимости от утраты силы законодательства «О строевом уставе Вооруженных Сил Украины».
Армия и оружие
Донбасс — сводка с фронта, 15 февраля
Хрупкое перемирие в Донбассе продолжает действовать. Количество обстрелов уменьшилось, но говорить о полном прекращении не приходится.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Наука
Установлен механизм воздействия зеленого чая на рак
Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, чтобы защититься от рака молочных желез.
Спорт
Непряева снялась со «Ски Тура» в связи с болезнью
Российская лыжница Наталья Непряева не примет участие в следующих этапах многодневки «Ски Тур» по состоянию здоровья.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Футбол
«Зенит» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»
Политика
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии из-за «репрессий»
Отмечается, что речь идет об эмбарго на поставки оружия и санкциях против четырех официальных лиц, подразумевающих заморозку активов и запрет на плездки.
Хоккей
В «Авангарде» опровергли отстранение детского тренера Кучерова
Пресс-служба омского клуба опровергла информацию, согласно которой директор хоккейной школы Геннадий Курдин отстранен из-за жестокого обращения с детьми, сообщает "Спорт-Экспресс".
Экономика
Выплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%
Банк ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления на 610 млн руб. или 38%.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Авто
Новый Kia Sorento представили официально
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Общество
Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что СМИ исказили его слова о гражданском браке.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Гаджеты
В Microsoft отозвано проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Интернет
Google прекратила поддержку бесплатного сервиса Wi-Fi в Южной Африке
Компания Google решила отказаться от дальнейшей поддержки бесплатного сервиса Wi-Fi в Южной Африке.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Футбол
«Барселоне» пока не разрешили купить нападающего
Директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил, что клуб ещё не получил от Королевской испанской футбольной федерации разрешение приобрести нападающего вне заявочного периода в связи с травмами форвардов команды Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка
Отец многодетной семьи в подмосковном поселке Селятино застрелил жену на глазах своего ребенка, после чего покончил с собой.