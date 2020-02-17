Стоимость нефти марки Brent снизилась до 57,17 доллара за баррель. Снижение котировок произошло после зафиксированного ранее максимального недельного роста с сентября. По данным лондонской биржи ICE Futures, апрельские фьючерсы на Brent торговались по этой цене в 8:17 мск.

Нефть Brent подешевела до 57,17 доллара за баррель

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