Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса

Торги в понедельник открылись снижением стоимости нефти. Цена фьючерса марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,13 доллара до 57,17 долларов за баррель. По сравнению со стоимостью, которая была установлена в ходе пятничного закрытия торгов, фьючерсы потеряли порядка 0,23%.
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Цены на нефть продолжают колебаться на неопределенности вокруг коронавируса

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Нефть подешевела из-за ситуации с коронавирусом в мире

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Коронавирус продолжает корректировать цены на нефть

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Нефть Brent подешевела на открытии торгов до $57,17 за баррель

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Котировки Brent и WTI движутся разнонаправленно

Росбалт06:45

Цены на нефть продолжают плавное падение из-за коронавируса

REGNUM00:45

Рынок нефти открылся снижением в начале новой недели

Московский Комсомолецвчера в 21:47
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Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды

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В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
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Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу

Российская и турецкая делегации завершили в понедельник первый раунд переговоров по ситуации в Идлибе в Москве.
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Ступень ракеты SpaceX промахнулась с посадкой

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан мимо плавучей посадочной платформы компании SpaceX.
Газета.Ru 11:56
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В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Газета.Ru 11:14
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Студентку МГУ положили в больницу с подозрением на коронавирус

Студентку из Китая, которая учится в МГУ, отправили в больницу с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 08:45
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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС вчера в 12:30
Армия и оружие

Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
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Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости вчера в 05:14
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В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС 11:25
Общество

Гренландия собирается продавать воду из тающих ледников

Гренландия хочет сделать воду растаявших ледников экспортным продуктом для мирового рынка.
Известия 11:35
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.
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МВД показало видео нападения на людей в московском храме

Газета.Ru 06:15
Финансы

Курсы валют на сегодня, 17 февраля 2020 года

Курсы валют сегодня 17.02.2020 Центробанк России установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 17 февраля 2020 установленный Центробанком установлен на уровне 63.45 рублей за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 16:20
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Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с «Кайратом»

В сегодняшнем матче с "Кайратом" игроки "Зенита" обыграли соперника со счетом 3:1. Автором одного из голов стал Малком, тренер назвал его гол "красивым".
Piter.tv 12:30
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
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Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
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Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
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Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
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Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
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Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 11:49
Футбол

Герой Евро-2008 Дмитрий Торбинский объяснил свой переезд в США

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Торбинский назвал причины, по которым решил переехать в Майами после завершения карьеры, сообщает Sports.ru.
Ruposters.ru 08:30
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
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Колесниченко покинул расположение ЦСКА

Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
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Нижегородцы стали вдвое чаще проверяться на ВИЧ после фильма Дудя

Нижегородцы стали чаще проверяться на ВИЧ.
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«Первый канал» покажет матч «Реала» и «Барселоны» 1 марта

Класико состоится 1 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании и начнется в 23:00 по московскому времени.
Sports.ru 12:33
Армия и оружие

В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
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