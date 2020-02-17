Энергетика
Политическая ЭкспертизаЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса
Торги в понедельник открылись снижением стоимости нефти. Цена фьючерса марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,13 доллара до 57,17 долларов за баррель. По сравнению со стоимостью, которая была установлена в ходе пятничного закрытия торгов, фьючерсы потеряли порядка 0,23%.
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