Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса

Торги в понедельник открылись снижением стоимости нефти. Цена фьючерса марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,13 доллара до 57,17 долларов за баррель. По сравнению со стоимостью, которая была установлена в ходе пятничного закрытия торгов, фьючерсы потеряли порядка 0,23%.
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Цены на нефть продолжают колебаться на неопределенности вокруг коронавируса

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Котировки Brent и WTI движутся разнонаправленно

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Рынок нефти открылся снижением в начале новой недели

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Нефть подешевела из-за ситуации с коронавирусом в мире

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Цены на нефть продолжают плавное падение из-за коронавируса

REGNUM00:45

Коронавирус продолжает корректировать цены на нефть

Expert.ru02:13
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Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
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Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

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В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
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В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева

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Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
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Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

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Евросоюз согласовал миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии

Новая комиссия по контролю эмбарго на поставки оружия в Ливию согласована министрами иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, заявил 17 февраля один из дипломатических представителей.
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Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
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