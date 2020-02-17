Энергетика
Политическая ЭкспертизаЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса
Эксперты связывают медленное падение цен с фактором китайского коронавируса. Он продолжает являться основным для определения отношения инвесторов к рисковым активам. Болезно попросту не позволяет оценить реальные итоговые последствия на экономику.
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Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Информацию подтвердили родственники звезды. Сейчас сотрудники полиции изучают обстоятельства смерти экс-возлюбленной принца Гарри.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Политика
В Совфеде уверены, что РФ может перейти на контрактную систему в армии
Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что со временем Россия может полностью перейти на контрактную форму в армии.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip достойно прошёл тест на прочность
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Гаджеты
Черный Huawei P40 Pro позирует на новом изображении
Известный сетевой информатор RODENT950 опубликовал рендер, на котором показан смартфон Huawei P40 Pro в черном варианте исполнени корпуса.
Кино
«Лед 2» возглавил российский кинопрокат в выходные
Кино
Тома Холланда и Роберта Дауни-младшего отправили «Назад в будущее»
Общество
В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess
Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
Футбол
Смолов вывел «Сельту» вперед в матче против «Реала» в Мадриде
Федор Смолов вывел вперед «Сельту» в выездном матче чемпионата Испании против мадридского «Реала».
Общество
Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян
Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Общество
Список «Небесной сотни» сфальсифицирован — Портнов и Лукаш
Портнов и Лукаш пишут, что наибольшей группой членов «Небесной сотни» стали те, кто скончались в результате огнестрельных ранений — 69 человек.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Общество
Жителям Хубэя запретили выходить из домов
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Политика
В МИД России озвучили условия проведения «нормандского саммита»
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новая встреча в «нормандском формате» возможна при условии выполнения ранее достигнутых договоренностей.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.