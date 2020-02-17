Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса

Эксперты связывают медленное падение цен с фактором китайского коронавируса. Он продолжает являться основным для определения отношения инвесторов к рисковым активам. Болезно попросту не позволяет оценить реальные итоговые последствия на экономику.
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Рынок нефти открылся снижением в начале новой недели

Московский Комсомолецвчера в 21:47

Золото слабо снижается на неопределенности вокруг влияния коронавируса на экономику

ПРАЙМ01:09

Цены на нефть продолжают плавное падение из-за коронавируса

REGNUM00:45

Нефть Brent подешевела на открытии торгов до $57,17 за баррель

News.ru01:34

Цены на нефть опускаются, но Brent держится выше $57 за баррель

Росбалт01:47

Нефть подешевела из-за ситуации с коронавирусом в мире

Профиль00:58

Коронавирус продолжает корректировать цены на нефть

Expert.ru02:13
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Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Вести.Ru 02:02
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Информацию подтвердили родственники звезды. Сейчас сотрудники полиции изучают обстоятельства смерти экс-возлюбленной принца Гарри.
StarHit.ru 03:30
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Происшествия

В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

RT на русском 01:58
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
REGNUM 00:08
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Политика

В Совфеде уверены, что РФ может перейти на контрактную систему в армии

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что со временем Россия может полностью перейти на контрактную форму в армии.
Газета.Ru 01:36
Гаджеты

Samsung Galaxy Z Flip достойно прошёл тест на прочность

ITZine.ru вчера в 22:47
Авто

Новый Kia Sorento представлен официально

Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 22:18
Гаджеты

Черный Huawei P40 Pro позирует на новом изображении

Известный сетевой информатор RODENT950 опубликовал рендер, на котором показан смартфон Huawei P40 Pro в черном варианте исполнени корпуса.
iXBT.com 00:30
Кино

«Лед 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

РИА Новости вчера в 18:43
Кино

Тома Холланда и Роберта Дауни-младшего отправили «Назад в будущее»

Popcornnews.ru 03:00
Общество

В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess

Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
REGNUM 03:00
Футбол

Смолов вывел «Сельту» вперед в матче против «Реала» в Мадриде

Федор Смолов вывел вперед «Сельту» в выездном матче чемпионата Испании против мадридского «Реала».
ФАН вчера в 15:27
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Общество

Список «Небесной сотни» сфальсифицирован — Портнов и Лукаш

Портнов и Лукаш пишут, что наибольшей группой членов «Небесной сотни» стали те, кто скончались в результате огнестрельных ранений — 69 человек.
REGNUM 02:05
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС вчера в 12:30
Общество

Жителям Хубэя запретили выходить из домов

Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Интерфакс 00:04
Политика

В МИД России озвучили условия проведения «нормандского саммита»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новая встреча в «нормандском формате» возможна при условии выполнения ранее достигнутых договоренностей.
iReactor вчера в 21:17
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 15 февраля в 09:13
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
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