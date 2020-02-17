Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса

Торги в понедельник открылись снижением стоимости нефти. Цена фьючерса марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,13 доллара до 57,17 долларов за баррель. По сравнению со стоимостью, которая была установлена в ходе пятничного закрытия торгов, фьючерсы потеряли порядка 0,23%.
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Нефть подешевела из-за ситуации с коронавирусом в мире

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на апрель на Лондонской нефтяной бирже 17 февраля в 15:10 MSK составил $57.23 за баррель

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Коронавирус продолжает корректировать цены на нефть

Expert.ru02:13

Нефть Brent подешевела на открытии торгов до $57,17 за баррель

News.ru01:34

Котировки Brent и WTI движутся разнонаправленно

Росбалт06:45

Нефть дешевеет на опасениях за влияние коронавируса на спрос

ПРАЙМ00:06

Рынок нефти открылся снижением в начале новой недели

Московский Комсомолецвчера в 21:47
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за пределами Китая коронавирусом заболели 694 человека.
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В Архангельской области воспитатель таскала детей за волосы

Бывший воспитатель детского сада в Новодвинске Архангельской области обвиняется в том, что таскала детей за волосы, оставляла одних в игровой комнате в качестве наказания и даже заливала шприцем воду в ухо одному из воспитанников, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
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Газета.Ru 13:50
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
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Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД.
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Экран смартфона Samsung Galaxy Z Flip сломался после одного сгибания.
UfaTime.ru 10:29
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Убитая в Подмосковье женщина дважды забирала заявления о побоях

В минувшее воскресенье в комнате общежития в Селятино мужчина убил жену и затем покончил с собой в присутствии сына.
РИА Новости 12:35
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
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Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
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Российские ученые нашли в здоровом мозге уникальный белок

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В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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Временного поверенного России вызвали в МИД Украины

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России, ему выразили протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
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Футбол

«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Сегодня, 17 февраля, футбольный клуб "Зенит" официально подтвердил переход нападающего Александра Кокорина в ФК "Сочи".
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Армия и оружие

Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО

Всего к учению привлекли свыше 500 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, более 30 единиц летной и наземной авиационной техники, два военных полигона и аэродрома в вышеназванных регионах ЦФО.
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«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ

"Барселона" опровергло информацию о заключении контракта с компанией, которая занималась имиджем президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.
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Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике

В начале этого года артист впервые появился с мальчиком на публике и поклонники и журналисты смогли лично убедиться в реальности его существования.
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Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Взгляд.ру 07:21
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Жители Латвии написали Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии написали президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросили помочь их землячке Кристине Мисане.
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Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС 11:25
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
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В США Трамп на лимузине открыл гонку NASCAR

Перед началом соревнований Трамп сказал, что Daytona 500 — это легендарная гонка с ревущими двигателями, парящим духом и американским мастерством, скоростью и мощностью.
Восток-Медиа 08:26
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В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
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WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР

Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:52
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Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
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«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму

В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Коммерсантъ 04:17
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В ДТП с бензовозом под Волгоградом погибли пять человек

В результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом «КамАз» в Волгоградской области погибли пять человек.
Известия 14:19
Политика

Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.
РИА Новости 10:10
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