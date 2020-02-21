Энергетика
ГЛАС.RUЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса
Нефтяные цены продолжают падать на мировом рынке. Негативная динамика связана с распространением в Китае нового коронавирусного заболевания. Сегодня стоимость апрельского фьючерсного контракта на нефть сорта «Brent» снизилась на 1,57%, достигнув отметки в 58,38 доллара за баррель.
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Эхономика: Цены на нефть растут после прекращения поставок из Венесуэлы и Ливии
Эхо Москвы21 февраля в 03:16
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Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
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Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
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В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
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Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).