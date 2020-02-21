Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса

Нефтяные цены продолжают падать на мировом рынке. Негативная динамика связана с распространением в Китае нового коронавирусного заболевания. Сегодня стоимость апрельского фьючерсного контракта на нефть сорта «Brent» снизилась на 1,57%, достигнув отметки в 58,38 доллара за баррель.
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Эхономика: Цены на нефть растут после прекращения поставок из Венесуэлы и Ливии

Эхо Москвы21 февраля в 03:16

Нефть продолжает дешеветь на опасениях по распространению коронавируса

ПРАЙМ21 февраля в 13:32

Нефть просела на 1,5% за день торгов

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Цены на нефть снижаются

RT на русском21 февраля в 00:23

Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением

Банки.ру22 февраля в 02:17

Цена нефтяной корзины ОПЕК не перестает повышаться

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Нефть дешевеет под давлением коронавирусных рисков

Экономика сегодня21 февраля в 01:24
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Экономика

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.
ТАСС 21 февраля в 00:44
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Новые автомобили вчера в 10:53
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Общество

Аномально теплую зиму в России объяснили

Ранее научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России этой зимой мощным потоком тепла с Атлантики, уходом сибирского антициклона в Китай и полярным вихрем.
Lenta.ru вчера в 19:08
Хоккей

Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия

Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 13:48
Политика

В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»

В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
Ореанда-Новости вчера в 14:38
Наука

Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет

Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
Anonsens вчера в 17:42
Общество

Шесть провинций КНР понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Сразу шесть провинций Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный с 24 января почти на всей территории КНР из-за эпидемии пневмонии, которая была вызвана новым коронавирусом COVID-19.
Российская газета 00:15
Армия и оружие

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям запрещенной в РФ палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
Российская газета вчера в 18:50
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия 22 февраля в 04:12
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня вчера в 10:00
Политика

Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
РИА Новости 22 февраля в 20:03
Происшествия

Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
РИА Новости 22 февраля в 18:07
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 22 февраля в 05:46
Происшествия

Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
RT на русском вчера в 01:20
Общество

Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне

Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
ФАН вчера в 22:03
Политика

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

РИА Новости 22 февраля в 21:39
Общество

Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru вчера в 18:25
Общество

Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта

Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:25
Экономика

Хакасия возьмёт в кредит почти 2 млрд рублей

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, речь идёт о краткосрочном займе в размере 1 млрд 755 млн рублей.
REGNUM 21 февраля в 05:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
Пятый канал вчера в 19:28
Авто

Редкий полноприводный ВАЗ-21099 продают по скромной цене

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу полноприводную версию седана ВАЗ-21099 «Виктория» 1997 года выпуска.
Автоновости дня вчера в 23:54
Авто

BMW отзывает в России почти 200 автомобилей

Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке «БМВ Русланд трейдинг» отзывает 191 автомобиль марки BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92), сообщает Росстандарт.
Rambler News Service 21 февраля в 04:42
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru вчера в 10:36
Футбол

В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
Soccer.ru 22 февраля в 21:58
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru 22 февраля в 12:27
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