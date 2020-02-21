Нефтяные цены продолжают падать на мировом рынке. Негативная динамика связана с распространением в Китае нового коронавирусного заболевания. Сегодня стоимость апрельского фьючерсного контракта на нефть сорта «Brent» снизилась на 1,57%, достигнув отметки в 58,38 доллара за баррель.

Экономика Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.

Авто LADA Granta получила мощный мотор и подорожала Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Общество Аномально теплую зиму в России объяснили Ранее научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России этой зимой мощным потоком тепла с Атлантики, уходом сибирского антициклона в Китай и полярным вихрем.

Хоккей Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне» Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.

Общество Шесть провинций КНР понизили уровень ЧС из-за коронавируса Сразу шесть провинций Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный с 24 января почти на всей территории КНР из-за эпидемии пневмонии, которая была вызвана новым коронавирусом COVID-19.

Политика МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева 21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.

Политика Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".

Происшествия Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.

Общество Диетологи назвали вредные для сна продукты Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.

Экономика Хакасия возьмёт в кредит почти 2 млрд рублей Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, речь идёт о краткосрочном займе в размере 1 млрд 755 млн рублей.

Авто BMW отзывает в России почти 200 автомобилей Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке «БМВ Русланд трейдинг» отзывает 191 автомобиль марки BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92), сообщает Росстандарт.