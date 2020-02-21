Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса

Нефтяные цены продолжают падать на мировом рынке. Негативная динамика связана с распространением в Китае нового коронавирусного заболевания. Сегодня стоимость апрельского фьючерсного контракта на нефть сорта «Brent» снизилась на 1,57%, достигнув отметки в 58,38 доллара за баррель.
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Нефть продолжает дешеветь на опасениях по распространению коронавируса

ПРАЙМ21 февраля в 13:32

Нефть просела на 1,5% за день торгов

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Цены на нефть снижаются

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Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 58,9 доллара

Взгляд.ру21 февраля в 00:34

Нефть дешевеет, Brent сдала рубеж в $59 за баррель

Росбалт21 февраля в 02:24

Нефть неудачно пыталась штурмовать отметку $60

Expert.ru20 февраля в 23:09

Цена нефти марки WTI отскочила вниз от месячного максимума

Красная весна21 февраля в 06:09
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Комментарии

Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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Гончаренко рассказал о появившейся в ЦСКА «химии»

Газета.Ru 07:50
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Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
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Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского с сентября 2019 по февраль 2020 года снизился практически на одну треть.
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Политика

Следователи по делу MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году нашла свидетеля запуска ракеты "Бук", которая сбила самолет.
Газета.Ru 10:16
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На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фольксмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета 10:18
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Весть (Калужская область) 21 февраля в 06:30
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Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
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Онлайн PUBG за два года упал с полутора миллионов до 250 тысяч игроков

За два года PlayerUnknown's Battlegrounds потеряла большое количество игроков — за этот период средний онлайн «королевской битвы» опустился с 1,58 млн до 257 тыс. пользователей.
CyberSport.ru 06:55
Космос

Камеры NASA зафиксировали преследующий МКС НЛО

Камера NASA обнаружила НЛО, который парил недалеко от МКС.
OAnews вчера в 11:00
Теннис

Хачанов победил в первом круге турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае.
Газета.Ru 07:05
Общество

Китай разработал вакцину против коронавируса

Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Российская газета 03:50
Общество

На Украине министр пришла в скафандре поддержать эвакуированных из Уханя

Министр пришла на встречу в защитном скафандре.
Аргументы недели 10:15
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Политика

Киев отреагировал на слова Путина об объединении

Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Украины невыгодно некоторым странам, поскольку создает им глобального конкурента.
Рамблер 22 февраля в 08:37
Армия и оружие

Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
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Авто

В Hot Wheels представили миниатюрный Cybertuck

Помимо крупной копии, модель была также представлена в чуть более привычном формате Hot Wheels, в масштабе 1 к 64.
Машины и Механизмы вчера в 04:52
Авто

Российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

Компания Toyota до конца 2020 года оснастит все свои автомобили, предназначенные для российского рынка, уникальным противоугонным идентификатором.
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Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет

Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
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Футбол

Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд

Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
РБК вчера в 10:19
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
Происшествия

Петербурженка на Mini Cooper упала в реку Фонтанку

Утром 24 февраля молодая петербурженка за рулем автомобиля Mini Cooper на набережной Фонтанки не справилась с управлением.
iReactor 04:19
Здоровье

Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Дни24 вчера в 08:30
Политика

Премьер Малайзии подал в отставку

Как отмечает агентство Reuters, премьер Малайзии подал в отставку на фоне переговоров между членами правящего блока и оппозиционными группами о создании новой коалиции в правительстве.
Коммерсантъ 03:53
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В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
РИА Новости 07:16
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Vivo Apex 2020 сможет заряжаться до 50% за пять минут

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