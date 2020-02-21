Нефтяные цены продолжают падать на мировом рынке. Негативная динамика связана с распространением в Китае нового коронавирусного заболевания. Сегодня стоимость апрельского фьючерсного контракта на нефть сорта «Brent» снизилась на 1,57%, достигнув отметки в 58,38 доллара за баррель.

Армия и оружие Названы сроки подписания контракта на первые российские вертолетоносцы Министерство обороны намерено до конца апреля подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК), сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе.

Хоккей Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне» Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.

Политика Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Общество Аномально теплую зиму в России объяснили Ранее научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России этой зимой мощным потоком тепла с Атлантики, уходом сибирского антициклона в Китай и полярным вихрем.

Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Космос Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.

Общество Британия поменяет цвет паспортов после Brexit После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".

Кино Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате Фильм "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).