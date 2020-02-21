Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса

Нефтяные цены продолжают падать на мировом рынке. Негативная динамика связана с распространением в Китае нового коронавирусного заболевания. Сегодня стоимость апрельского фьючерсного контракта на нефть сорта «Brent» снизилась на 1,57%, достигнув отметки в 58,38 доллара за баррель.
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Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
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Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Вести.Ru 21 февраля в 08:19
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Общество

Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани

Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Российская газета вчера в 05:04
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Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Znak.com 21 февраля в 08:29
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
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Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
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Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

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Известия вчера в 21:00
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ вчера в 01:22
Общество

Аномально теплую зиму в России объяснили

Ранее научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России этой зимой мощным потоком тепла с Атлантики, уходом сибирского антициклона в Китай и полярным вихрем.
Lenta.ru вчера в 19:08
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На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru вчера в 12:09
Происшествия

Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 13:48
Армия и оружие

Политолог рассказал о превосходстве российского «оружия будущего»

Ореанда-Новости вчера в 15:13
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года.
ТАСС вчера в 18:41
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Роналду повторил очередной рекорд Серии А

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Редкий полноприводный ВАЗ-21099 продают по скромной цене

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу полноприводную версию седана ВАЗ-21099 «Виктория» 1997 года выпуска.
Автоновости дня вчера в 23:54
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru 22 февраля в 13:32
Общество

В Китае власти шести провинций понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Шесть провинций Китайской Народной Республики сегодня, 24 февраля, понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленный ранее из-за коронавирусной инфекции.
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Угроза для человечества: спутники на орбите создают уязвимость перед киберпреступниками

Коммерческие спутники уязвимы перед преступниками, поскольку не имеют никаких стандартов и норм кибербезопасности.
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Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
РИА Новости 21 февраля в 10:35
Происшествия

Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

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Общество

Британия поменяет цвет паспортов после Brexit

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Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Фильм "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY 21 февраля в 12:08
Единоборства

Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
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Samsung открывает предзаказы на новые смартфоны Galaxy S20

Аргументы и Факты 21 февраля в 02:23
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Скандальный депутат Верховной рады Кива оригинальным образом поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, празднование которого на Украине запрещено после госпереворота 2014 года.
ИА Новороссия вчера в 12:07
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