Энергетика
ГЛАС.RUЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса
Нефтяные цены продолжают падать на мировом рынке. Негативная динамика связана с распространением в Китае нового коронавирусного заболевания. Сегодня стоимость апрельского фьючерсного контракта на нефть сорта «Brent» снизилась на 1,57%, достигнув отметки в 58,38 доллара за баррель.
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Эхономика: Цены на нефть растут после прекращения поставок из Венесуэлы и Ливии
Эхо Москвы21 февраля в 03:16
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