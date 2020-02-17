Энергетика
REGNUMЦены на нефть продолжают плавное падение из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса вызывает снижение импорта нефти в Китай, что оказывает негативное влияние на нефтяные котировки. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Футбол
Зе Луиш поддержал Марегу после расистского скандала
Напомним, что малиец подвергся расистским оскорблениям в матче 21-го тура чемпионата Португалии против «Витории» (2:1). Марега отказался продолжать матч и добровольно покинул поле.
Музыка
Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта
Элтон Джон во время исполнения одной из песен потерял голос и был вынужден покинуть сцену со слезами на глазах.
Происшествия
Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом
В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Общество
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 миллиардов долларов.
Происшествия
Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково
Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Кино
«Соник в кино» показал лучший старт в истории экранизации игр
Фильм "Соник в кино", основанный на популярной франшизе компании Sega, продемонстрировал лучший старт в американском прокате в истории экранизации видеоигр.
Футбол
Сёмин назвал самого «чудного» легионера в своей карьере
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, какого легионера он считает самым чудным за всю свою карьеру.
Общество
Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян
Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Общество
Парковка еще на 80 улицах в Москве стала платной
Режим платной парковки в Москве расширился на 80 новых улиц с понедельника, 17 февраля.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Гаджеты
Microsoft отменил проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Политика
МИД РФ назвал условия новой встречи в «нормандском формате»
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил надежду на новую встречу в «нормандском формате».
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову не поймали после падения со сцены
Певицу и актрису Ольгу Бузову во время концерта в Брянске не поймали поклонники, сообщает News.ru.
Экономика
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Политика
The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии
Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
Общество
В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess
Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
Политика
Китай выразил протест из-за новых санкций США
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан раскритиковал санкции США против шести китайских компаний за сотрудничество с Ираном, Сирией и КНДР.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Авто
Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии
Для Индии была представлена удешевленная версия модели ix25, которая в этой стране и в России предлагается под названием Creta.
Армия и оружие
США отправили России африканское предупреждение
Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France 24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения – удержать Москву и Пекин от войны с США.
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.