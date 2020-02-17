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Футбол Зе Луиш поддержал Марегу после расистского скандала Напомним, что малиец подвергся расистским оскорблениям в матче 21-го тура чемпионата Португалии против «Витории» (2:1). Марега отказался продолжать матч и добровольно покинул поле.

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Общество «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму «Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 миллиардов долларов.

Происшествия Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Гаджеты Microsoft отменил проблемное обновление Windows 10 В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.

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