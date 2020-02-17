Энергетика

REGNUMREGNUMЦены на нефть продолжают плавное падение из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса вызывает снижение импорта нефти в Китай, что оказывает негативное влияние на нефтяные котировки. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Рынок нефти открылся снижением в начале новой недели

Московский Комсомолецвчера в 21:47

Золото слабо снижается на неопределенности вокруг влияния коронавируса на экономику

ПРАЙМ01:09

Цены на нефть продолжают плавное падение из-за коронавируса

REGNUM00:45

Нефть Brent подешевела на открытии торгов до $57,17 за баррель

News.ru01:34

Цены на нефть опускаются, но Brent держится выше $57 за баррель

Росбалт01:47

Нефть подешевела из-за ситуации с коронавирусом в мире

Профиль00:58

Коронавирус продолжает корректировать цены на нефть

Expert.ru02:13
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Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Футбол

Зе Луиш поддержал Марегу после расистского скандала

Напомним, что малиец подвергся расистским оскорблениям в матче 21-го тура чемпионата Португалии против «Витории» (2:1). Марега отказался продолжать матч и добровольно покинул поле.
Матч ТВ 03:42
Музыка

Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта

Элтон Джон во время исполнения одной из песен потерял голос и был вынужден покинуть сцену со слезами на глазах.
Gazeta.SPb вчера в 14:49
Происшествия

Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом

В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
RT на русском 03:24
Происшествия

В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

RT на русском 01:58
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Общество

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 миллиардов долларов.
BFM.ru 03:45
Происшествия

Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково

Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:06
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка

ТАСС вчера в 12:57
Кино

«Соник в кино» показал лучший старт в истории экранизации игр

Фильм "Соник в кино", основанный на популярной франшизе компании Sega, продемонстрировал лучший старт в американском прокате в истории экранизации видеоигр.
Kinonews.ru вчера в 14:50
Футбол

Сёмин назвал самого «чудного» легионера в своей карьере

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, какого легионера он считает самым чудным за всю свою карьеру.
RT на русском вчера в 05:19
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Общество

Парковка еще на 80 улицах в Москве стала платной

Режим платной парковки в Москве расширился на 80 новых улиц с понедельника, 17 февраля.
РБК 03:44
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Гаджеты

Microsoft отменил проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
ToDay News Ufa вчера в 11:02
Политика

МИД РФ назвал условия новой встречи в «нормандском формате»

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил надежду на новую встречу в «нормандском формате».
ФАН вчера в 18:04
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru вчера в 03:20
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову не поймали после падения со сцены

Певицу и актрису Ольгу Бузову во время концерта в Брянске не поймали поклонники, сообщает News.ru.
Газета.Ru 03:45
Экономика

ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет

Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Газета.Ru вчера в 21:45
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Политика

The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии

Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
Ведомости 01:33
Общество

В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess

Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
REGNUM 03:00
Политика

Китай выразил протест из-за новых санкций США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан раскритиковал санкции США против шести китайских компаний за сотрудничество с Ираном, Сирией и КНДР.
Росбалт 02:59
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru 01:34
Авто

Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

Для Индии была представлена удешевленная версия модели ix25, которая в этой стране и в России предлагается под названием Creta.
Tvoe-avto.com вчера в 03:32
Армия и оружие

США отправили России африканское предупреждение

Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France 24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения – удержать Москву и Пекин от войны с США.
Взгляд.ру вчера в 11:50
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
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