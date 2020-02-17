Энергетика

REGNUMREGNUMЦены на нефть продолжают плавное падение из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса вызывает снижение импорта нефти в Китай, что оказывает негативное влияние на нефтяные котировки. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Рынок нефти открылся снижением в начале новой недели

Московский Комсомолецвчера в 21:47

Золото слабо снижается на неопределенности вокруг влияния коронавируса на экономику

ПРАЙМ01:09

Нефть пытается закрепиться на уровне $57

REGNUM01:28

Нефть Brent подешевела на открытии торгов до $57,17 за баррель

News.ru01:34

Цены на нефть опускаются, но Brent держится выше $57 за баррель

Росбалт01:47

Нефть подешевела из-за ситуации с коронавирусом в мире

Профиль00:58
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Происшествия

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Футбол

Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»

RT на русском 01:39
Армия и оружие

США испытали ракету Trident II, способную нести ядерный боезаряд

МС США в воскресенье - 16 февраля, испытали баллистическую ракету Trident II (D5LE), способную нести ядерный боезаряд, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения 00:56
Происшествия

В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика.
РБК 00:35
Общество

Суд рассмотрит дело беглянки из коронавирусного карантина

Ранее иск главного санитарного врача Петербурга отклонил Куйбышевский районный суд из-за неподсудности: исковое заявление следовало подавать по месту регистрации Ильиной.
Право.ру 14 февраля в 05:15
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости вчера в 10:32
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 15 февраля в 09:13
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия вчера в 12:55
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
ToDay News Ufa вчера в 10:54
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК вчера в 09:36
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru вчера в 03:20
Политика

Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии

FreeNews-Volga 14 февраля в 06:03
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews вчера в 11:18
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 15 февраля в 07:33
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Игры

NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

The GEEK вчера в 15:16
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове-на-Дону и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал клиентку, а затем скрылся.
Известия вчера в 22:48
Общество

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Известия 02:09
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Коммерсантъ 15 февраля в 05:21
Биатлон

Польховский объяснил, почему Логинов после промаха отказался от погони

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский дал оценку выступлению Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Италии.
News.ru вчера в 19:22
Происшествия

Во Владивостоке произошла массовая автоавария

РБК вчера в 22:10
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
Общество

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

РБК 15 февраля в 14:01
Как работают Яндекс.Новости?
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