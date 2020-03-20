Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, к 18:40 (мск) цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась до $27,2 за баррель (рост на 9,32%), причем минутами ранее она росла на 11%.

Цены на нефть продолжают расти после обвала

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