Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.

Цены на нефть выросли после обвала

Гаджеты Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.

Здоровье Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Общество Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе «Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Экономика Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.

Экономика ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом Банк России утвердил меры по поддержке физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.

Общество В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.

Общество В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день людей среднего класса в государстве больше, чем 70 %.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Происшествия В больницах Петербурга с подозрением на коронавирус находятся 19 детей Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 10:19 — REGNUM В Петербурге за минувшие сутки количество пациентов с подозрением на новый вид коронавируса увеличилось на 57 человек, среди 314 пациентов числится 19 детей, однако новых случаев выявления опасной инфекции не зафиксировано.