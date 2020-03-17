Коронавирус
РИА НовостиЦены на нефть выросли после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
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Новости за ночь: Нефть Brent подорожала до $31 после обвала
Национальная служба новостей17 марта в 00:17
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Энергетика
Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель
Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса
Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.
Общество
В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек
В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Политика
ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию
На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Армия и оружие
Нефтяную войну Эр-Рияда с Москвой могут сорвать йеменцы
Командование «Ансар Аллах» сообщило, что силы движения пытаются нанести ущерб нескольким саудовским экономическим объектам, включая нефтяные и газовые месторождения.
Здоровье
Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ
Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
Здоровье
Врачи рассказали, как провести самоизоляцию с пользой для здоровья
Подмосковные врачи подготовили ряд рекомендаций, чтобы это доказать. На то, чтобы сформировать привычку, необходим 21 день.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Экономика
Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Экономика
В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Экономика
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом
Банк России утвердил меры по поддержке физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Политика
Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус
Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассказала, как избавлялась от 10 кг после родов
Общество
В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции
Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день людей среднего класса в государстве больше, чем 70 %.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
В больницах Петербурга с подозрением на коронавирус находятся 19 детей
Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 10:19 — REGNUM В Петербурге за минувшие сутки количество пациентов с подозрением на новый вид коронавируса увеличилось на 57 человек, среди 314 пациентов числится 19 детей, однако новых случаев выявления опасной инфекции не зафиксировано.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Спорт