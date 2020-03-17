Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть выросли после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
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Цены на нефть растут после заявлений Трампа

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Эхономика: Слабость золота и падение «черного золота»

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Цены на нефть начали расти — после падения стоимость поднялась на 5%

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Нефть Brent подорожала на 6% после обвала

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Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала

РБК18 марта в 19:30

Отскок нефти: почему цены на «черное золото» начали расти

Expert.ruвчера в 06:02

Новости за ночь: Нефть Brent подорожала до $31 после обвала

Национальная служба новостей17 марта в 00:17
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Энергетика

Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Российская газета 03:15
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса

Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.
АБН 05:45
Общество

В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек

В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Известия 08:17
Политика

ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Вести.Ru 05:19
Армия и оружие

Нефтяную войну Эр-Рияда с Москвой могут сорвать йеменцы

Командование «Ансар Аллах» сообщило, что силы движения пытаются нанести ущерб нескольким саудовским экономическим объектам, включая нефтяные и газовые месторождения.
News.ru вчера в 06:23
Здоровье

Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ

Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
Аргументы и Факты - Ставрополь 05:54
Здоровье

Врачи рассказали, как провести самоизоляцию с пользой для здоровья

Подмосковные врачи подготовили ряд рекомендаций, чтобы это доказать. На то, чтобы сформировать привычку, необходим 21 день.
News.ru 08:18
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Интерфакс вчера в 14:12
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Известия 07:05
Экономика

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС 08:14
Общество

На Манежной площади заменили памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
РИА Новости 06:49
Экономика

В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
RT на русском 18 марта в 09:22
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Экономика

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом

Банк России утвердил меры по поддержке физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:54
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM 05:40
Политика

Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 06:38
Политика

Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус

Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 08:05
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассказала, как избавлялась от 10 кг после родов

7Дней.ру вчера в 14:00
Общество

В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Известия вчера в 14:00
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день людей среднего класса в государстве больше, чем 70 %.
Обзор газет вчера в 04:35
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Армия и оружие

Глава курдских женщин-военных погибла от рук турок

Lenta.ru 08:12
Происшествия

В больницах Петербурга с подозрением на коронавирус находятся 19 детей

Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 10:19 — REGNUM В Петербурге за минувшие сутки количество пациентов с подозрением на новый вид коронавируса увеличилось на 57 человек, среди 314 пациентов числится 19 детей, однако новых случаев выявления опасной инфекции не зафиксировано.
REGNUM вчера в 03:19
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:11
Спорт

DOOM Eternal показал лучший старт в истории франшизы в Steam

Игромания.ру 05:29
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