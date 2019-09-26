Энергетика

ФинмаркетФинмаркетЦены на нефть продолжают снижаться

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE Futures к 7:52 мск снизились на $0,48 (0,76%) - до $62,62 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Цены на нефть стабилизировались на новых заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.
Интерфакс01:34

Подробнее о событии

Цены на нефть стабилизируются после падения

News.ru03:03

Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%

ТАССвчера в 10:55

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10

Цены на нефть стабилизировались благодаря Трампу

Росбалт02:59

Цены на нефть стабильны в четверг утром

Московский Комсомолецвчера в 22:38

Цены на нефть растут после двухдневного снижения

ПРАЙМ00:59

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды снизились

Банки.ру01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Происшествия

Защита обвиняемого в изнасиловании детей священника обжалует его арест

Известия 04:37
Общество

Россиянам запретят курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Общество

Судебным приставам разрешат взламывать двери для проверки ремонта

В крайнем случае, если должник упорно не пускает официальных гостей в свой дом, судебные приставы смогут открыть двери против его воли.
Российская газета вчера в 06:45
Происшествия

Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле

Причиной жесткой посадки "Боинга" Azur Air в Барнауле могли быть ошибки пилотирования или некачественное техобслуживание лайнера, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете.
Интерфакс 06:07
Политика

Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 24 сентября в 23:54
Политика

США ввели санкции по Ирану в отношении китайских компаний

Напомним, президент США Дональд Трамп дал поручение существенно усилить санкции в отношении Ирана после атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.
REGNUM вчера в 09:30
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

REGNUM 06:13
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности

Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.
РИА Новости 05:49
Кино

Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы вчера в 08:03
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Лавров заявил о восстановлении украинского контроля над Донбассом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил ситуацию в Донбассе с Приднестровьем и заявил, что российская позиция по вопросу основывается на Минских соглашениях, в рамках которых подразумевается восстановление контроля Украины над всем регионом.
ИА Новороссия 03:54
Происшествия

Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии

Российская газета 04:32
Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Политика

Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Вести.Ru 04:12
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика

СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС

Газета.Ru 03:01
Культура

Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка

По словам Дмитрия Петрова, для изучения татарского языка необходимо усвоить несколько фундаментальных принципов, представляющих из себя некий стержень языковой структуры, на который в свою очередь нанизывается лексический запас.
Sntat.ru 02:30
Политика

Лавров назвал ЕС ненадёжным партнёром

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Коммерсантъ» назвал Евросоюз ненадёжным партнёром России.
RT на русском вчера в 20:57
Политика

Брянский горсовет соберётся на первое после выборов заседание

REGNUM 03:04
Политика

Украинский телеканал «112» лишили лицензии

Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.
REGNUM 06:09
Политика

Песков рассказал о цели послания Путина по РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание российского лидера Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиление напряжённости.
RT на русском 06:38
Кино

Sony запустила сетевое СМИ из мира комиксов про Человека-паука

Кинокомпания Sony Pictures запустила сайт газеты The Daily Bugle из комиксов про Человека-паука. Об этом 25 сентября сообщил журнал Empire.
REGNUM 04:03
Футбол

Болельщиков «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»

Болельщиков воронежского «Факела» облили ледяной водой во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
REGNUM 05:54
Армия и оружие

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр вчера в 02:22
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

Газета.Ru 06:52
Единоборства

Федерация бокса России накажет виновников конфликта в Екатеринбурге

РБК 06:41
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

ТАСС 02:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное