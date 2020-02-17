Энергетика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиЦены на нефть продолжают снижаться из-за коронавируса

В начале новой рабочей недели цены на нефть в рамках проводимых торгов продолжили падение на фоне распространяющегося коронавируса. Инвесторы продолжают анализировать информацию о болезни и влиянии мер, предпринимаемые Китаем по сдерживанию эпидемии, на мировую экономику.
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Рынок нефти открылся снижением в начале новой недели

Московский Комсомолецвчера в 21:47

Золото слабо снижается на неопределенности вокруг влияния коронавируса на экономику

ПРАЙМ01:09

Цены на нефть продолжают плавное падение из-за коронавируса

REGNUM00:45

Нефть Brent подешевела на открытии торгов до $57,17 за баррель

News.ru01:34

Российская нефть ESPO дешевеет из-за падения спроса в Китае

Финмаркет04:17

Цены на нефть опускаются, но Brent держится выше $57 за баррель

Росбалт01:47

Нефть подешевела из-за ситуации с коронавирусом в мире

Профиль00:58
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Общество

Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Известия 05:02
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Общество

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Интерфакс 04:59
Экономика

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам.
RT на русском 15 февраля в 08:11
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 11:49
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Кино

В сеть попало первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»

В Twitter опубликовано первое видео со съемок фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Газета.Ru 04:37
Происшествия

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

REGNUM 02:05
Общество

Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать

Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Газета.Ru 04:33
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Авто

В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Как сообщает пресс-служба UzAuto Motors, с марта 2020 года узбекский концерн начнет поставку автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь, первыми из которых станут модели Spark, Nexia и Cobalt.
32CARS.ru 04:49
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews вчера в 11:18
Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
REGNUM 04:45
Армия и оружие

В Кремле оценили заявление Трампа о поддержке Россией Асада

В Кремле в понедельник, 17 февраля, прокомментировали недавние заявления американского президента Дональда Трампа о намерении США положить конец поддержке Башара Асада со стороны России.
Аргументы недели 04:53
Космос

В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Актуальные Новости 04:51
Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
REGNUM 00:08
Политика

Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
ИА Новороссия 04:38
Музыка

Стинг приезжает в Петербург в конце сентября

Начнет свое путешествие по стране Стинг в Екатеринбурге 25 сентября, затем посетит Казань - 27 сентября и 29 числа выступит в "Мегаспорте" в Москве.
Газета Metro 04:35
Экономика

Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

По словам источников Forbes, доля бизнесмена в компании составляет 30 процентов, на основании чего журнал называет его новым долларовым миллиардером с состоянием в 1,65 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 10:12
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Футбол

«Зенит» одолел «Аланию» благодаря дублям Ригони и Ерохина

Нева Спорт 04:43
Общество

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru 03:45
Общество

Пристегивание ремнем безопасности смогут отследить удаленно

Кроме сведений о ремнях безопасности платформа "Автодата" сможет собирать информацию о техническом состоянии автомобиля, экологической составляющей, а также навигационные данные.
Российская газета 04:03
Здоровье

Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава

Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
News.ru вчера в 20:35
Политика

Несколько граждан Латвии обратились к Путину с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили письма президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи гражданке республики Кристине Мисане, сообщает Sputnik Латвия.
Sputnik Литва 00:40
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Как работают Яндекс.Новости?
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