Энергетика
Актуальные НовостиЦены на нефть продолжают снижаться из-за коронавируса
В начале новой рабочей недели цены на нефть в рамках проводимых торгов продолжили падение на фоне распространяющегося коронавируса. Инвесторы продолжают анализировать информацию о болезни и влиянии мер, предпринимаемые Китаем по сдерживанию эпидемии, на мировую экономику.
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Общество
Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Экономика
Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Кино
В сеть попало первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
В Twitter опубликовано первое видео со съемок фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Общество
Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать
Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Авто
В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Как сообщает пресс-служба UzAuto Motors, с марта 2020 года узбекский концерн начнет поставку автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь, первыми из которых станут модели Spark, Nexia и Cobalt.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Армия и оружие
В Кремле оценили заявление Трампа о поддержке Россией Асада
В Кремле в понедельник, 17 февраля, прокомментировали недавние заявления американского президента Дональда Трампа о намерении США положить конец поддержке Башара Асада со стороны России.
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Музыка
Стинг приезжает в Петербург в конце сентября
Начнет свое путешествие по стране Стинг в Екатеринбурге 25 сентября, затем посетит Казань - 27 сентября и 29 числа выступит в "Мегаспорте" в Москве.
Экономика
Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером
По словам источников Forbes, доля бизнесмена в компании составляет 30 процентов, на основании чего журнал называет его новым долларовым миллиардером с состоянием в 1,65 миллиарда.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Футбол
«Зенит» одолел «Аланию» благодаря дублям Ригони и Ерохина
Общество
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Общество
Пристегивание ремнем безопасности смогут отследить удаленно
Кроме сведений о ремнях безопасности платформа "Автодата" сможет собирать информацию о техническом состоянии автомобиля, экологической составляющей, а также навигационные данные.
Здоровье
Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава
Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
Политика
Несколько граждан Латвии обратились к Путину с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили письма президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи гражданке республики Кристине Мисане, сообщает Sputnik Латвия.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.