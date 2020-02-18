Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $58
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $58,05 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 06:05 мск в среду.
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