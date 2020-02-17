Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поднялась выше $58 за баррель

По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
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