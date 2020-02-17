Энергетика
REGNUMНефть поднялась выше $58 за баррель
По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
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Общество
Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса
Турбизнес в России только за 2 месяца не досчитается почти 3 миллиарда рублей из-за ограничения на поездки граждан Китая в Россию, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Культура
Калужанка стала участницей «Модного приговора» на Первом канале
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Армия и оружие
Строительство военных баз на Украине скрывает преступления Киева
В Мариуполе и Северодонецке находятся скрытые тюрьмы. С помощью баз правительство Украины надеется скрыть свои военные преступления.
Общество
Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране
В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства Владимир Путин рассказал местной жительнице о том, что зарплата президента не является самой большой в стране, передает ТАСС.
Кино
В сети появилось новое видео со съемок четвертой «Матрицы»
Автор YouTube-канала «Is It Worth It» опубликовал видео с возможных съемок новой части всеми любимой франшизы «Матрица».
Происшествия
В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону стартует мужская индивидуальная гонка
В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится мужская индивидуальная гонка.
Футбол
Сегодня ФК «Ростов» сразится с норвежским «Мольде»
Сегодня ФК «Ростов» проведет второй контрольный матч на заключительном зимнем сборе в Испании. Начало в 18 часов по московскому времени.
Армия и оружие
Кремль назвал худший сценарий развития событий в Сирии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии.
Происшествия
В День святого Валентина бывшую невесту Кличко снова избил бойфренд
Актрису Хайден Панеттьери, бывшую невесту боксера Владимира Кличко, снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон.
Здоровье
Будущее детей оказалось под вопросом
Оказалось, что в тех странах, где детям живется очень хорошо, поскольку экономика там высокоразвитая и медицинское обслуживание качественное, уровень вредных выбросов зашкаливает.
Технологии
Названы опасные приложения, которые крадут данные пользователей
В качестве надежного источника приложений Никитин посоветовал использовать только официальный магазин Google Play.
Футбол
Холанд в матче с «ПСЖ» чуть не побил мировой рекорд в беге
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в беге в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Армия и оружие
Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Политика
Женщина накричала на Зеленского в больнице
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Как сообщает ToDay News Ufa, певица и танцовщица Бритни Спирс где-то травмировала ногу.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Происшествия
Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков
Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк опубликовала видео сексуального танца
Супермодель Ирина Шейк выложила в своем Instagram-аккаунте видео сексуального танца в окружении молодых людей.
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Пользователь нового раскладного смартфона рассказал, как он при первом же закрытии повредил дисплей Samsung Galaxy Z Flip.
Культура
Певица Zivert предстала лысой в новом клипе
Популярная российская певица Юлия Зиверт (Zivert) в клипе на песню "Credo" предстала перед поклонниками в новом, неземном образе.
Кино
Как снимался фильм «Калашников»
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
Зрители федерального канала «Россия 24» заметили странные сообщения в бегущей строке: вместо новостей там начали появляться строчки из песен.