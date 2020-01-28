Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть продолжают снижаться из-за новостей о коронавирусе

По данным торгов, к 06.20 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,72%, до 58,16 долларов за баррель. Западнотехасская нефть WTI к этому времени подешевела на 0,6%, до 52,82 долларов.
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Коррекция на рынке нефти продолжается в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:37

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

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Доллар упал на 15,75 копейки

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Мировые цены на нефть снижаются

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Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС27 января в 09:01

Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК27 января в 04:30

Нефть «пошла на поправку» после спада из-за коронавируса

REGNUMвчера в 12:50
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
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Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
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Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

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В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
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В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Астон Вилла" победила "Лестер Сити" со счётом 2:1.
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СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии

Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
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В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
REGNUM вчера в 15:59
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Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС вчера в 04:36
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

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В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
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В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
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«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
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Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

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РИА Новости вчера в 22:18
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