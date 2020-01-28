По данным торгов, к 06.20 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,72%, до 58,16 долларов за баррель. Западнотехасская нефть WTI к этому времени подешевела на 0,6%, до 52,82 долларов.

Цены на нефть продолжают снижаться из-за новостей о коронавирусе

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