Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть продолжают снижаться из-за новостей о коронавирусе

По данным торгов, к 06.20 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,72%, до 58,16 долларов за баррель. Западнотехасская нефть WTI к этому времени подешевела на 0,6%, до 52,82 долларов.
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Коррекция на рынке нефти продолжается в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:37

Баррель подхватил вирус

Российская газетавчера в 11:12

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

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RT на русскомвчера в 00:16

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

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Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК27 января в 04:30

Нефть «пошла на поправку» после спада из-за коронавируса

REGNUMвчера в 12:50
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
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Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
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Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС вчера в 04:36
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Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

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РИА Новости вчера в 07:16
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Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
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Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации.
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Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления

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Расставшиеся Пелагея и Телегин отметили вместе день рождения дочери

Дочери Пелагеи 21 января исполнилось три года. Певица трогательно поздравила с днем рождения свою малышку в социальных сетях.
Слово и Дело 01:40
Политика

В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
РБК 02:03
Общество

Иван Ургант извинился перед оскорбленными верующими

Афиша Daily вчера в 00:40
Происшествия

В Воронеже госпитализированы россияне с подозрением на коронавирус

В Воронеже с симптомами ОРВИ госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, где был обнаружен новый вид коронавируса.
ANNA-News вчера в 13:04
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
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«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества

Коммерсантъ вчера в 20:40
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ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
ТАСС 01:49
Общество

Король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь

МИР 24 вчера в 02:55
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
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Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
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Политика

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Газета.Ru 00:46
Общество

Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке

Водитель междугороднего автобуса на Украине лишится работы за отказ выключить сериал для пассажиров на русском языке.
Российская газета 01:16
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru вчера в 09:25
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Коммерсантъ 26 января в 17:52
Армия и оружие

Десять лет назад перспективный Су-57 впервые поднялся в воздух

На первые серийные экземпляры истребителя будут установлены двигатели АЛ-41Ф1, а затем им на смену придут новые образцы под кодовым названием "Изделие 30", образцы которого уже испытываются в воздухе.
Pravda.Ru 02:08
Игры

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
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«1917» Сэма Мендеса выйдет в прокат 30 января

«1917» претендует на «Оскар» в десяти номинациях.
Профиль 26 января в 08:30
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
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Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации в беседе с РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:49
Здоровье

Эксперт Минздрава рассказал о сроках появления коронавируса в России

Эксперт оценил риск ввоза коронавируса на территорию РФ как высокий по ряду причин, среди которых высокий темп прироста заболеваемости, передача коронавируса воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, которые граничат с некоторыми российскими субъектами Федерации, и празднование китайского Нового года.
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Общество

Минкомсвязи РФ намерено создать единую сеть 5G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено создать в России единую 5G-сеть.
Долг.рф 02:22
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Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Интерфакс вчера в 10:10
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