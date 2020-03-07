Энергетика
Neftegaz.ruЦены на нефть продолжают снижаться после обвала накануне
Цены на нефть сегодня продолжают снижаться после падения накануне до минимальных отметок за 2 года на опасениях по поводу спроса из-за коронавируса и неопределенных перспективах соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
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За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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На снимке Ольга запечатлена обнаженной на берегу моря.
Армия и оружие
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В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.