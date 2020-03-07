Цены на нефть сегодня продолжают снижаться после падения накануне до минимальных отметок за 2 года на опасениях по поводу спроса из-за коронавируса и неопределенных перспективах соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Цены на нефть продолжают снижаться после обвала накануне

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