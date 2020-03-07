Энергетика

Neftegaz.ruNeftegaz.ruЦены на нефть продолжают снижаться после обвала накануне

Цены на нефть сегодня продолжают снижаться после падения накануне до минимальных отметок за 2 года на опасениях по поводу спроса из-за коронавируса и неопределенных перспективах соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Продолжается обвал мировых цен на нефть

Эхо Москвы06 марта в 12:31

Цены на нефть продолжают снижаться после обвала накануне

Neftegaz.ru06 марта в 04:34

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне итогов встречи ОПЕК+

ФАН06 марта в 20:15

Сергей Суверов (Москва): Цены на нефть падают по двум причинам

Давыдов.Индекс06 марта в 12:24

Падение цен на нефть роковым образом может сказаться на экономике России

LentaChel.ruвчера в 06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:17, Ашберн

Комментарии

Экономика

Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар

По состоянию на 3:30 по московскому времени курс доллара к рублю на Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,93 руб. и составил 72,5 руб. Курс евро вырос на 4,89 руб. и составил 82,4 руб. Через несколько часов после открытия торгов цена барреля нефти Brent составляет $35,63, WTI — $32,58.
Коммерсантъ 20:42
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 04:05
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

РИА Новости 12:04
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН 20:49
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском 16:14
Кино

Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
iReactor 06 марта в 07:36
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:15
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском вчера в 14:17
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon

Компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon.
Телеканал RTVI вчера в 03:38
Здоровье

В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса

Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
ФедералПресс 10:10
Космос

Ученый заявил, что жизнь во Вселенной существует за чертой видимости

Японский исследователь Томонори Тотани считает, что жизнь во Вселенной существует, однако за пределами человеческой видимости.
Дни24 06 марта в 09:03
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Lenta.ru вчера в 07:14
Игры

Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5

Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
News.ru 10:26
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
ТАСС вчера в 17:22
Космос

Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества

Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Красная весна 06 марта в 15:51
Наука

В России создали систему, которая не даст водителю уснуть за рулем

Версия-Саратов 06 марта в 06:13
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru 21:36
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
РИА Новости 18:28
Политика

Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая

Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 11:17
Экономика

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 06:10
Хоккей

СКА вновь обыграл «Витязь» и вышел в следующий этап Кубка Гагарина

В четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина петербургский хоккейный клуб СКА в гостях вновь обыграл подмосковный «Витязь».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:47
Гаджеты

Выход iPhone 12 с 5G может задержаться

Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
The GEEK вчера в 05:08
Общество

В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи

Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.
Snob.ru вчера в 09:54
Единоборства

Исраэль Адесанья защитил звание чемпиона на турнире UFC 248

Непобежденный чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (18 побед) защитил чемпионский пояс в бою против Йоэля Ромеро (13 побед, 4 поражения) на турнире UFC 248, прошедшем 8 марта в США в Лас-Вегасе.
Красная весна 02:43
Футбол

Жиру: «Хотел перейти в „Интер“, но „Челси“ меня не отпускал»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру признался, что минувшей зимой хотел перейти в "Интер", но его не отпустили.Я видел себя в другом месте, я перенес шесть сложных месяцев в «Челси».
Soccer.ru 08:42
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag 04:51
Здоровье

Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
РЕН ТВ вчера в 00:30
Финансы

Акции на бирже в Токио продолжили падение

Акции на Токийской бирже продолжили падение свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 22:14
Гаджеты

Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10

Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.
Красная весна 06 марта в 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное