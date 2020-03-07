Энергетика

Российский ДиалогРоссийский ДиалогЦена нефти Brent упала ниже предыдущего минимума, установив антирекорд

По состоянию на 00:25 цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 10,07%, до 41,28 доллара за баррель. При этом стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 9,44%, до 45,27 доллара за баррель, сообщают на сайте Oilprice.
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