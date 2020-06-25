Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть продолжили обваливаться
Цены на нефть продолжают падение из-за того, что в США третью неделю подряд растут запасы «черного золота». Кроме того, продолжает расти число заразившихся коронавируом в США, Китае и странах Латинской Америки.
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Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Футбол
«Уфа» прошла тестирование на COVID-19 перед матчем со «Спартаком»
"Уфа" в полном составе прошла тестирование на COVID-19 перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", результаты тестов у всей команды отрицательные, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Башкортостана в Twitter.
РИА Новости 04:24
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Гаджеты
Intel прокомментировала отказ Apple от процессоров x86
Как известно, пару дней назад Apple официально заявила, что переводит свои PC и ноутбуки на процессоры собственной разработки, хотя это и займёт время — порядка двух лет.
Игромания.ру вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
Авто
Появились дебютные фото обновленного Genesis G70 без маскировки
Зарубежный портал Autospy поделился со своими читателями дебютными изображениями модернизированного роскошного седана Genesis G70, который на данный момент публично не дебютировал.
Pnzdrive 04:01
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В открытом доступе появились шпионские снимки новой модели Lada Largus, которая проходит тестирование на общественных дорогах Тольятти.
Car.ru 04:23
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Здоровье
Врач рассказал об особенностях течения коронавируса
RT на русском 04:42
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
Армия и оружие
СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
Радио Sputnik 23 июня в 11:15
Общество
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
Здоровье
Врач показал легкие людей, которые переболели COVID-19
Глеб Сычугов, врач с огромным стажем, объяснил, какие изменения наблюдаются в легких человека, который пережил коронавирус.
ToDay News Ufa 03:10
Политика
У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru вчера в 04:15