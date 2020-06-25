Цены на нефть продолжают падение из-за того, что в США третью неделю подряд растут запасы «черного золота». Кроме того, продолжает расти число заразившихся коронавируом в США, Китае и странах Латинской Америки.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7K

Футбол «Уфа» прошла тестирование на COVID-19 перед матчем со «Спартаком» "Уфа" в полном составе прошла тестирование на COVID-19 перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", результаты тестов у всей команды отрицательные, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Башкортостана в Twitter.

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3,1K

Политика Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1% Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка. 152

Гаджеты Intel прокомментировала отказ Apple от процессоров x86 Как известно, пару дней назад Apple официально заявила, что переводит свои PC и ноутбуки на процессоры собственной разработки, хотя это и займёт время — порядка двух лет.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал фото своего отца-генерала Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера. 18

Общество В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин. 20

Авто Появились дебютные фото обновленного Genesis G70 без маскировки Зарубежный портал Autospy поделился со своими читателями дебютными изображениями модернизированного роскошного седана Genesis G70, который на данный момент публично не дебютировал.

Технологии В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя. 545

Авто Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus В открытом доступе появились шпионские снимки новой модели Lada Largus, которая проходит тестирование на общественных дорогах Тольятти.

Космос Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны. 4

Политика Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети. 28

Общество Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости. 340

Здоровье Врач показал легкие людей, которые переболели COVID-19 Глеб Сычугов, врач с огромным стажем, объяснил, какие изменения наблюдаются в легких человека, который пережил коронавирус.