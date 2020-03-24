Энергетика

Красная веснаКрасная веснаЦены на нефть продолжили падение

Цена на майские фьючерсы марки Brent при открытии составила $25,18, что по отношению к цене закрытия торгов на $27,2 ниже на 7,1%.
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Нефть марки Brent торгуется выше $27 за баррель

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАСС22 марта в 18:22

Нефть продолжает дешеветь

Эхо Москвывчера в 12:30

Цена на нефть Brent снижается на 2,6%

RT на русскомвчера в 01:15

Цены на нефть обвалились на 8%

РБК22 марта в 18:28

Кризис: последние новости 23 марта. Россию ждет экономическая депрессия, кризис будет страшнее 2008 года, цены на бензин вырастут

URA.Ruвчера в 11:08

Цена нефти резко упала на открытии торгов

Взгляд.ру22 марта в 18:56
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Комментарии

Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
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Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru 22 марта в 08:02
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Экономика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ 22 марта в 18:24
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости 09:04
Происшествия

Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
News.ru вчера в 07:15
Транспорт

РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 13:20
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Спорт

Светлана Хоркина сравнила перенос Олимпиады-2020 с божьим наказанием

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением о переносе Летней Олимпиады в Токио на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса.
Piter.tv 13:14
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Не знаете, чем заняться во время самоизоляции? Пришло время уничтожать демонов в Doom Eternal

Sntat.ru 11:00
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

На острове Пасхи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
ТАСС 12:01
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Политика

Путин лично решил посетить больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин лично решил посетить инфекционную больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением и диагнозом COVID-19.
Газета.Ru 11:10
Общество

В Италии снижается смертность от коронавируса

Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
Aobe.ru вчера в 16:42
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд

RT на русском 05:43
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру вчера в 05:35
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Экономика

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Газета.Ru 05:27
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оптимистический прогноз на весну и лето.
ФАН вчера в 23:07
Общество

В центре Новороссийска нашли бункер нацистов

Под оживленной улицей Новороссийска нашли фашистский бункер. Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот-Новороссийск».
ЮГ Times 11:44
Космос

Япония запустит в мае грузовой корабль к МКС

Япония запустит ракету с автоматический грузовым кораблем на Международную космическую станцию 21 мая, объявил министр науки Японии Коити Хагиуда 24 марта, сообщает газета The Mainichi.
Красная весна 13:19
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