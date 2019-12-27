Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга
Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,57 доллара и составили 61,68 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в Казахстане возросло до 15
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Политика
У России нет стимулов восстанавливать формат G8, заявил Лавров
У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
В Москве на мужчину напали в подъезде и отняли 250 тыс. руб
По данным полиции, инцидент произошел под адресу ул. Полярная, 4. На лестничной площадке злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом по шее и спине, после чего забрал у него деньги и скрылся.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Политика
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Происшествия
В Шереметьево самолёт выкатился на грунт
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Экономика
Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще
Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.
Происшествия
«Вопли, крики, плач»: пассажирка упавшего в Алма-Ате самолета рассказала о ЧП
В пятницу утром, 27 декабря, лайнер авиакомпании Bek Air, следовавший по маршруту Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете и пробил бетонное ограждение.
Футбол
Роналду назвал самый важный трофей в своей карьере
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем самом важном выигранном трофее.
Политика
В Варшаве уже стоял памятник Гитлеру
Потомки пана дипломата предпринимали попытку выполнить его обещание В страшно далёком 1938 году посол Польши в столице Третьего рейха Юзеф Липский обещал поставить Гитлеру "прекрасный памятник в Варшаве", если тот решит так называемый еврейский вопрос - отправит польских граждан иудейского происхождения на вечное поселение, то есть на выживание, в Африку.
Происшествия
В Москве неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из бизнес-центра
Полицейские завели уголовное дело после того, как неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из офиса в бизнес-центре на северо-востоке Москвы.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Чехии в матче МЧМ-2020
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Общество
Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года
На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров
На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Здоровье
Онлайн-брифинг на тему: «Бесплатные диагностические услуги»
Марина Викторовна отвечала на вопросы о диагностических услугах, которые пензенцы могут получать по полису обязательного медицинского страхования, сколько застрахованных в сфере ОМС воспользовались такой возможностью в текущем году и какие изменения ожидаются в 2020 году.
Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Происшествия
Следствие возбудило еще три дела о растрате против Рауля Арашукова
Технологии
Facebook заставляет регистрироваться в своей соцсети
До недавнего времени можно было создать учетную запись Facebook Messenger, используя только номер мобильного телефона.
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу
Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».