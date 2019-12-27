Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,57 доллара и составили 61,68 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Цены на нефть растут

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Цены на нефть продолжают рост: Brent дороже $68 за баррель

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REGNUMвчера в 10:54
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

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По данным полиции, инцидент произошел под адресу ул. Полярная, 4. На лестничной площадке злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом по шее и спине, после чего забрал у него деньги и скрылся.
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Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

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RT на русском 01:21
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Происшествия

В Шереметьево самолёт выкатился на грунт

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Аргументы недели 00:55
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Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще

Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.
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В пятницу утром, 27 декабря, лайнер авиакомпании Bek Air, следовавший по маршруту Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете и пробил бетонное ограждение.
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Роналду назвал самый важный трофей в своей карьере

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем самом важном выигранном трофее.
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В Варшаве уже стоял памятник Гитлеру

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Сборная России по хоккею уступила Чехии в матче МЧМ-2020

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На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.
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Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
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Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
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РИА Новости вчера в 07:57
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Facebook заставляет регистрироваться в своей соцсети

До недавнего времени можно было создать учетную запись Facebook Messenger, используя только номер мобильного телефона.
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Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
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В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Известия вчера в 18:49
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