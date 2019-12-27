Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,57 доллара и составили 61,68 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.

Общество Росстат представил демографический прогноз на 16 лет Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Политика Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Экономика Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.

Политика В Варшаве уже стоял памятник Гитлеру Потомки пана дипломата предпринимали попытку выполнить его обещание В страшно далёком 1938 году посол Польши в столице Третьего рейха Юзеф Липский обещал поставить Гитлеру "прекрасный памятник в Варшаве", если тот решит так называемый еврейский вопрос - отправит польских граждан иудейского происхождения на вечное поселение, то есть на выживание, в Африку.

Шоу-бизнес Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.

Общество Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.

Экономика Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Здоровье Онлайн-брифинг на тему: «Бесплатные диагностические услуги» Марина Викторовна отвечала на вопросы о диагностических услугах, которые пензенцы могут получать по полису обязательного медицинского страхования, сколько застрахованных в сфере ОМС воспользовались такой возможностью в текущем году и какие изменения ожидаются в 2020 году.

Политика Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.