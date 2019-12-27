Энергетика
REGNUMНефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.
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Авто
Бюджетный кроссовер Renault Triber вышел на новые рынки
Общество
Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Армия и оружие
Стартовали совместные учения ВМС России, Ирана и Китая
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России
Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Армия и оружие
Эрдоган сдает американские базы
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан заявлял, что разногласия с Турцией относительно С-400 не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик.
Футбол
Объявлена сборная десятилетия чемпионата России
Российская премьер-лига (РПЛ) собрала сборную десятилетия, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Экономика
Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей
В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Футбол
Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов
Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Политика
Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу
Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 получил приставку Pro
Китайская Chery представила кроссовер Тiggo 7 второго поколения. Теперь у него две модификации: с приставкой Pro и без неё.
Здоровье
«Крестовый поход»: FT рассказала, как Россия при Путине борется со «стереотипом о пьющей нации»
Россия в последнее десятилетие бросила серьезный вызов стереотипу о «пьющей нации», сократив потребление алкоголя вдвое с 2008-го по 2018 год, считает газета Financial Times.
Авто
КамАЗ скорректировал план развития до 2025 года
Совет директоров компании КамАЗ утвердил на заседании в Москве скорректированный план стратегического развития на период до 2025 года.
Шоу-бизнес
Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву
Певец Сергей Лазарев навестил в больнице Леру Кудрявцеву, которая перенесла операцию по удалению грудных имплантов.
Здоровье
В Башкирии изменится схема записи к врачам некоторых специальностей
Жители республики уже давно жалуются, что не могут получить талон к врачу, так как записи попросту нет.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Авто
В Петербурге продажи автомобилей за 2019 год упали на 3%
В 2019 году в Петербурге объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей упал на 3% по сравнению с 2018 годом, сообщает пресс-служба агентства "Auto-Dealer-СПб".
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Шоу-бизнес
Беременная жена Тарасова сломала руку
Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
Политика
Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.