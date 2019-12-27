Энергетика

REGNUMREGNUMНефть приближается к $68 за баррель

Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря. К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 62 цента (0,92%), до $67,82 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Цены на нефть растут

RT на русском00:39

Цены на нефть продолжают рост: Brent дороже $68 за баррель

Финмаркет00:48

Цены на нефть заметно укрепились в пятницу утром

Московский Комсомолецвчера в 21:36

Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США

ПРАЙМ00:07

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Банки.ру00:03

Нефть дорожает, баррель Brent перевалил за $68

Росбалт01:59

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже в 12:01 MSK 27 декабря составил $68.19 за баррель

АК&М04:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Авто

Бюджетный кроссовер Renault Triber вышел на новые рынки

МонаВиста вчера в 12:02
Общество

Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

РБК 04:39
Общество

Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:55
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Газета.Ru 05:25
Происшествия

Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

Газета.Ru 03:49
Происшествия

Пассажирский самолет упал в Казахстане

1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Lenta.ru 00:22
Спорт

РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Ведомости 04:08
Армия и оружие

Стартовали совместные учения ВМС России, Ирана и Китая

Sudostroenie.info 04:57
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Политика

Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России

Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак.
РБК 03:04
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Армия и оружие

Эрдоган сдает американские базы

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан заявлял, что разногласия с Турцией относительно С-400 не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик.
REGNUM вчера в 08:46
Футбол

Объявлена сборная десятилетия чемпионата России

Российская премьер-лига (РПЛ) собрала сборную десятилетия, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:45
Происшествия

На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

РИА Новости 03:09
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Экономика

Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей

В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
REGNUM 03:53
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Известия 00:34
Футбол

Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов

Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Спорт-Экспресс 04:19
Политика

Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу

Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 05:17
Авто

Новый Chery Tiggo 7 получил приставку Pro

Китайская Chery представила кроссовер Тiggo 7 второго поколения. Теперь у него две модификации: с приставкой Pro и без неё.
Motor 25 декабря в 03:45
Здоровье

«Крестовый поход»: FT рассказала, как Россия при Путине борется со «стереотипом о пьющей нации»

Россия в последнее десятилетие бросила серьезный вызов стереотипу о «пьющей нации», сократив потребление алкоголя вдвое с 2008-го по 2018 год, считает газета Financial Times.
Forbes 02:42
Авто

КамАЗ скорректировал план развития до 2025 года

Совет директоров компании КамАЗ утвердил на заседании в Москве скорректированный план стратегического развития на период до 2025 года.
REGNUM 03:46
Шоу-бизнес

Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву

Певец Сергей Лазарев навестил в больнице Леру Кудрявцеву, которая перенесла операцию по удалению грудных имплантов.
ТВ Центр 03:21
Здоровье

В Башкирии изменится схема записи к врачам некоторых специальностей

Жители республики уже давно жалуются, что не могут получить талон к врачу, так как записи попросту нет.
UfacityNews.ru 04:36
Религия

В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
RT на русском 01:55
Авто

В Петербурге продажи автомобилей за 2019 год упали на 3%

В 2019 году в Петербурге объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей упал на 3% по сравнению с 2018 годом, сообщает пресс-служба агентства "Auto-Dealer-СПб".
Piter.tv 05:21
Футбол

Братья Бакаевы открыли детскую академию футбола в Ингушетии

Чемпионат 01:40
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Беременная жена Тарасова сломала руку

Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
Life.ru вчера в 11:11
Политика

Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
RT на русском вчера в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное