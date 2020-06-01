Энергетика

News.ruNews.ruСтоимость нефти Brent превысила $39 за баррель

Августовский фьючерс на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Цена достигла отметки в $39,02 за баррель. В последний раз эталонная смесь котировалась выше $39 лишь 11 марта 2020 года.
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $39

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Нефть марки Brent перешагнула отметку $39 за баррель

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Цена нефти Brent превысила $39 впервые с 11 марта

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Как могут измениться цены на нефть летом

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Рост цен на нефть ускорился до 3% в надежде на продление текущих сокращений добычи ОПЕК+

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Цены на нефть растут, Brent движется к $39 за баррель

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Цена нефти WTI начала снижаться после рекордного роста

Известиявчера в 02:23
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Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после убийства екатеринбуржца при задержании

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.
Газета.Ru 06:57
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Общество

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
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Общество

Назначен новый начальник московской полиции

Интерфакс 05:51
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Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
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Экономика

Полная отмена ограничений в РФ произойдёт не раньше июля 2021 года

Третий этап – июль – декабрь 2021 года, подразумевает возобновление работы объектов торговли и сферы услуг без ограничения численности покупателей.
Мир новостей 07:06
Политика

СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

1 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование за поправки в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 06:21
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Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru вчера в 01:57
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Технологии

«Умная» российская система поможет организовать цифровое растениеводство

3DNews 07:12
Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 95 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек.
АиФ Саратов 02:34
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

ТАСС 03:56
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Футбол

Установлены правила для посещения матчей РПЛ

Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о правилах, установленных для посещения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Lenta.ru 07:09
Политика

Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Российская газета 05:55
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Происшествия

Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском

Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
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Финансы

Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный.
Экономика сегодня вчера в 06:40
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Общество

В Минтруде назвали соотношение вакансий и соискателей на рынке РФ

Коэффициент напряженности на российском рынке труда достаточно высокий — 1,8, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
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Общество

Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
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Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
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Экономика

Минэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз»

Гражданство в обмен на инвестиции: россиянам продолжают продавать паспорта По данным РБК, сейчас министерство прорабатывает следующие возможные критерии получения вида на жительство в России: наличие инвестиций в организации, зарегистрированные в России; ведение бизнеса в стране; покупка государственных ценных бумаг или недвижимости в России.
Forbes 05:53
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Единоборства

Брат Хабиба рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится Абдулманап Нурмагомедов.
Pravda.Ru 05:55
Экономика

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
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Общество

Sony отложила презентацию Playstation 5

Компания Sony решила перенести запланированную презентацию видеоигр для новой консоли Playstation 5 на неопределенный срок.
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Общество

Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Российская газета 31 мая в 15:16
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Автоспорт

«Формула-1» утвердила расписание первых восьми Гран-при сезона

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» представило на официальном сайте соревнований европейскую часть календаря сезона-2020, состоящую из восьми этапов.
РБК 05:55
Общество

ВОЗ предупредила об опасности использования антибиотиков при COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что чрезмерное использование антибиотиков при COVID-19 лишь повысит уровень смертности.
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