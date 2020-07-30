Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:06 мск.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Нефть коррекционно дорожает после падения в предыдущий день

ПРАЙМ01:01
РБК

Нефть, индексы США, «Интер РАО», Apple: за какими котировками следить

РБК02:09
Росбалт

Цены на нефть растут, Brent поднялась выше $43 за баррель

Росбалт02:59
Интерфакс

Цены на нефть ускорили рост после падения до 3-недельных минимумов

Интерфакс07:36
Вести.Ru

Статистика США напугала инвесторов: цена нефти и акций падает

Вести.Ruвчера в 11:30
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

ТАССвчера в 10:32
Вечерняя Москва

Мировые цены на нефть не продемонстрировали выраженную динамику

Вечерняя Москвавчера в 01:47
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
130
Реклама

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
2,2K

Российские врачи начали применять новый метод лечения рака

Российские врачи начали использовать при лечении раковых опухолей стереотаксическую лучевую терапию, которая в ряде случаев полностью заменяет химиотерапию и может хорошо сочетаться с таргетной или иммунотерапией.
Life.ru06:34
5

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
РИА Новости06:48
20
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама