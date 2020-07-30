Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов поднимаются на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном падении ВВП страны.

Цены на нефть растут, Brent поднялась выше $43 за баррель

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Финансы Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.

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Общество Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.