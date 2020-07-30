Энергетика

РосбалтРосбалтЦены на нефть растут, Brent поднялась выше $43 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов поднимаются на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном падении ВВП страны.
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Нефть, индексы США, «Интер РАО», Apple: за какими котировками следить

РБК02:09

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

ТАССвчера в 10:32

Нефть коррекционно дорожает после падения в предыдущий день

ПРАЙМ01:01

Статистика США напугала инвесторов: цена нефти и акций падает

Вести.Ruвчера в 11:30

Цены на нефть растут, Brent поднялась выше $43 за баррель

Росбалт02:59

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:21

Мировые цены на нефть не продемонстрировали выраженную динамику

Вечерняя Москвавчера в 01:47
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Происшествия

Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

РИА Новости 07:16
161
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
3
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут быть сотрудниками ЧОП, обеспечивающего охрану энергетической структуры одного из иностранных государств, рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Городовой вчера в 11:34
841
Экономика

МТС утвердил дивиденды за полугодие

Совет директоров МТС рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 8,93 руб. на одну обыкновенную именную акцию МТС (17,86 руб. на одну АДР).
Коммерсантъ 07:05
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Kursk.com 05:39
12
Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» отсудил у властей 250 тыс. рублей

Тверской суд Москвы частично удовлетворил исковое заявление бывшего фигуранта "дела 27 июля" Сергея Фомина и присудил ему 250 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, сообщила "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Светлана Байтурина в пятницу.
Интерфакс 05:55
Происшествия

В Омске мужчина напал на шестилетнюю девочку

Российская газета 04:07
98
Финансы

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.
Известия 05:32
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
61
Футбол

«Реал» показал новую домашнюю и гостевую форму

Чемпионат 06:09
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
43
Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов

Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
13
Экономика

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»

Отношения между акционерами ГМК «Норильский никель» ухудшились, заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (ему принадлежит 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
Коммерсантъ вчера в 17:21
2
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
507
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
9
Шоу-бизнес

Танцующую Каменских в трусах пристыдили за откровенные движения

Знаменитую российскую певицу Настю Каменских пристыдили за откровенные и мокрые танцы в трусах.
Народные новости 05:02
1
Общество

РЖД вернули около 180 отмененных поездов

РЖД вернули около 180 поездов, отмененных из-за коронавируса, заявил глава холдинга Олег Белозеров.
Газета.Ru 07:31
Армия и оружие

Минобороны РФ обсуждает покупку крупной партии вертолетов для спецназа

Министерство обороны России проявляет интерес к покупке крупной партии ударно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН для сил специальных операций.
Российская газета 03:42
2
Футбол

Суд огласит решение по пересмотру дела Кокорина и Мамаева 3 августа

Московский городской суд огласит решение по пересмотру апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 3 августа.
RT на русском 05:11
1
Политика

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

РИА Новости 06:48
13
Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
98
Политика

Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу

Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:38
19
Происшествия

Из-за аварии машины-амфибии ВМС США на учениях погиб один военный

REGNUM 07:04
8
Автоспорт

Официально: Хюлкенберг заменит Переса

В Racing Point официально подтвердили – Нико Хюлкенберг заменит в этот уик-энд Серхио Переса, чей тест на Covid-19 вчера оказался положительным.
F1news.ru 05:59
Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
30
Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
6
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам

Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.
REGNUM 02:40
Происшествия

Следователи начали извлекать останки жертв, убитых фашистами

Газета.Ru 07:01
16
Общество

Создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг отмечает 55-летний юбилей

Inc-news.ru 00:49
4
Экономика

ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
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