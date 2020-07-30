Энергетика
Expert.ruЦены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США
Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.
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Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут быть сотрудниками ЧОП, обеспечивающего охрану энергетической структуры одного из иностранных государств, рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Городовой вчера в 11:34
Политика
Российскому консулу разрешили посетить задержанных под Минском россиян
Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил консулу России посетить задержанных в республике 33 россиян, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков.
РБК 07:47
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Происшествия
В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки
Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета 07:18
Политика
В Минске тысячи людей вышли на митинг в поддержку Тихановской
В Минске тысячи людей вышли на митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика
Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу
Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Происшествия
После ЧП с машиной ВМС США погиб один военный и 8 пропали без вести
RT на русском 06:36
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Музыка
Певица Билли Айлиш представила новую песню My Future
Moi-portal.ru 03:25
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
Политика
Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости 07:46
Футбол
Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 02:31
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали актрису Екатерину Жемчужную
Москва, 31 июля 2020, 14:32 — REGNUM Певица, актриса театра Москвы «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована.
REGNUM 07:32
Политика
Кадыров прокомментировал свое новое звание
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии.
Lenta.ru 07:20
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Шоу-бизнес
Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru вчера в 03:42
Здоровье
Российские врачи начали применять новый метод лечения рака
Российские врачи начали использовать при лечении раковых опухолей стереотаксическую лучевую терапию, которая в ряде случаев полностью заменяет химиотерапию и может хорошо сочетаться с таргетной или иммунотерапией.
Life.ru 06:34
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
Известная певица Светлана Лобода записала новый клип на композицию «Boom Boom». В съемках клипа принимала участие телеведущая Ксения Собчак.
Shraibikus News 05:52
Армия и оружие
На Донбассе умерли трое оккупантов
На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20