Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США

Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.
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Цены на нефть ускорили рост после падения до 3-недельных минимумов

Интерфакс07:36

Нефть, индексы США, «Интер РАО», Apple: за какими котировками следить

РБК02:09

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

ТАССвчера в 10:32

Нефть коррекционно дорожает после падения в предыдущий день

ПРАЙМ01:01

Статистика США напугала инвесторов: цена нефти и акций падает

Вести.Ruвчера в 11:30

Цены на нефть растут, Brent поднялась выше $43 за баррель

Росбалт02:59

Мировые цены на нефть не продемонстрировали выраженную динамику

Вечерняя Москвавчера в 01:47
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Футбол

Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Экспресс газета 07:03
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут быть сотрудниками ЧОП, обеспечивающего охрану энергетической структуры одного из иностранных государств, рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Городовой вчера в 11:34
842
Политика

Российскому консулу разрешили посетить задержанных под Минском россиян

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил консулу России посетить задержанных в республике 33 россиян, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков.
РБК 07:47
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
3
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
135
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
120
Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
31
Происшествия

В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета 07:18
119
Политика

В Минске тысячи людей вышли на митинг в поддержку Тихановской

В Минске тысячи людей вышли на митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика

Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу

Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:38
23
Происшествия

Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
190
Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
106
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
124
Происшествия

После ЧП с машиной ВМС США погиб один военный и 8 пропали без вести

RT на русском 06:36
9
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
147
Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
30
Экономика

ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
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Музыка

Певица Билли Айлиш представила новую песню My Future

Moi-portal.ru 03:25
Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
38
Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
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Политика

Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости 07:46
Футбол

Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»

Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 02:31
5
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
РИА Новости 06:48
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Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали актрису Екатерину Жемчужную

Москва, 31 июля 2020, 14:32 — REGNUM Певица, актриса театра Москвы «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована.
REGNUM 07:32
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Политика

Кадыров прокомментировал свое новое звание

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии.
Lenta.ru 07:20
186
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
485
Шоу-бизнес

Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома

Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru вчера в 03:42
11
Здоровье

Российские врачи начали применять новый метод лечения рака

Российские врачи начали использовать при лечении раковых опухолей стереотаксическую лучевую терапию, которая в ряде случаев полностью заменяет химиотерапию и может хорошо сочетаться с таргетной или иммунотерапией.
Life.ru 06:34
5
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак

Известная певица Светлана Лобода записала новый клип на композицию «Boom Boom». В съемках клипа принимала участие телеведущая Ксения Собчак.
Shraibikus News 05:52
9
Армия и оружие

На Донбассе умерли трое оккупантов

На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20
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