Энергетика

ФинмаркетФинмаркетЦены на нефть растут, Brent подорожала до $67,84 за баррель

В рамках сделки ОПЕК + Россия должна снизить добычу нефти (с учетом конденсата) на 228 тыс. б / с, до 11,17 млн б / с. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск в четверг составила $67,84 за баррель, что на $0,64 (0,95%) выше уровня предыдущей сессии.
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