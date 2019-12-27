Энергетика
ФинмаркетЦены на нефть растут, Brent подорожала до $67,84 за баррель
В рамках сделки ОПЕК + Россия должна снизить добычу нефти (с учетом конденсата) на 228 тыс. б / с, до 11,17 млн б / с. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск в четверг составила $67,84 за баррель, что на $0,64 (0,95%) выше уровня предыдущей сессии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Армия и оружие
В Индии сняли с вооружения истребители МиГ-27
МиГ-27 поступил на вооружение индийских ВВС в 1981 году и стал основным истребителем-бомбардировщиком.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
Спорт
РУСАДА оспорит решение WADA об отстранении российских спортсменов
Оспорить решение Всемирного антидопиногового агентства WADA намерено Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Армия и оружие
Рогозин объяснил сокращение плана космических пусков в 2019 году
Другая причина сокращения числа пусков, пояснил Рогозин, - сдвиг запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов
"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщил представитель российской компании.
Фигурное катание
Медведева чисто исполнила короткую программу на чемпионате России
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на чемпионате России.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Культура
Мадонна из-за острой боли отменила еще один концерт в США
Мадонна отменила очередной концерт в США из-за сильной боли.
Футбол
Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
Происшествия
Сестра Джорджа Майкла найдена мертвой
Мелани Панайоту, сестра певца и композитора Джорджа Майкла, найдена в Лондоне мертвой.
Общество
Трамп прокомментировал удаление сцены с ним из «Один дома-2»
Происшествия
В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека
Два человека погибли, еще 15 пострадали при съезде рейсового автобуса Москва - Тбилиси в кювет в Становлянском районе Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Армия и оружие
Для российских Су-57 нашли покупателя
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе
Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Авто
Электрокар Tesla Model Y с двумя моторами попал на видео
В Сети появился видеоролик с электрокаром Tesla Model Y с двумя моторами, который проходил испытания в штате Калифорния, США.
Авто
Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео
Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Фигурное катание
Косторная прокомментировала отсутствие Загитовой на чемпионате России
Победительница Финала Гран-при Алена Косторная, говоря об отсутствии на чемпионате России по фигурному катанию олимпийской чемпионки Алины Загитовой, призналась, что есть ощущение того, что не хватает знакомого лица.
Единоборства
Емельяненко выбрал бокс с Кадыровым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко окончательно принял вызов главы Чечни Рамзана Кадырова и предложил поединок по правилам бокса.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски
Руководство Минфина США решило рассекретить материалы, которые стали основанием для санкций против миллиардера Олега Дерипаски.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты
Сотрудничество с крупными российскими компаниями, увеличение в будущем году товарооборота с Сирией и развитие морского сообщения с Дальним Востоком позволят обеспечить загрузку находящихся под западными санкциями портов Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.