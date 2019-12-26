Мировые цены на нефть растут в четверг вечером на оптимизме вокруг торговли США и КНР и ожиданиях сокращения запасов американской нефти, свидетельствуют данные бирж.

Цены на нефть растут на торговом оптимизме

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