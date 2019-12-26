Энергетика
ПРАЙМЦены на нефть растут на торговом оптимизме
Мировые цены на нефть растут в четверг вечером на оптимизме вокруг торговли США и КНР и ожиданиях сокращения запасов американской нефти, свидетельствуют данные бирж.
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Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Экономика
Еще более 8 тыс. российских дольщиков получат жилье или компенсации
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год
Эксперт Роскачества, доктор технических наук Анастасия Семенова дала рекомендации, как выбрать колбасу для новогоднего стола.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Общество
Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год
Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Общество
Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек
Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Экономика
ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Гаджеты
Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3
Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
Театры
Волгоградский НЭТ подводит итоги года
Речь шла об итогах календарного года и о планах на год наступающий: о гастролях в Ейск, о фестивале в Мичуринске, на котором труппа НЭТа взяла два приза из трёх (третий жюри решило не присуждать в память о великом артисте Владимире Зельдине, которому и был посвящён фестиваль).
Футбол
Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС
Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Культура
Путин поздравил Виторгана с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» стартовала с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Рокот» с блоками связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России была запущена с космодрома «Плесецк».
Шоу-бизнес
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Спорт
CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России
Спортивный арбитражный суд (CAS) может ужесточить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России после разбирательств, передает РИА "Новости".
Политика
В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России
Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Экономика
Силуанов сообщил, что доля ЦБ в Сбербанке будет выкупаться за счет ФНБ
В правительстве непублично обсуждается вопрос выкупа доли Центробанка с Сбербанке за счет использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ).
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Общество
Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".