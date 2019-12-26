Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦены на нефть растут на торговом оптимизме

Мировые цены на нефть растут в четверг вечером на оптимизме вокруг торговли США и КНР и ожиданиях сокращения запасов американской нефти, свидетельствуют данные бирж.
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Цены на нефть растут

RT на русском00:39

Цены на нефть продолжают рост: Brent дороже $68 за баррель

Финмаркет00:48

Цены на нефть заметно укрепились в пятницу утром

Московский Комсомолецвчера в 21:36

Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США

ПРАЙМ00:07

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Банки.ру00:03

Нефть уверенно направляется к $69,50

REGNUM00:16

Нефть дорожает, баррель Brent перевалил за $68

Росбалт01:59
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Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Чемпионат 04:42
Экономика

Еще более 8 тыс. российских дольщиков получат жилье или компенсации

Интерфакс вчера в 09:39
Общество

МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете

МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
РБК 06:38
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год

Эксперт Роскачества, доктор технических наук Анастасия Семенова дала рекомендации, как выбрать колбасу для новогоднего стола.
РБК 01:51
Происшествия

После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Коммерсантъ вчера в 16:44
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 05:00
Происшествия

Пассажирский самолет упал в Казахстане

1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Lenta.ru 00:22
Политика

Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Газета.Ru 06:11
Общество

Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год

Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Газета.Ru 03:55
Происшествия

Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
РБК 06:44
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Коммерсантъ 06:55
Общество

Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек

Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Ридус вчера в 12:14
Армия и оружие

Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство

Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 07:05
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр вчера в 08:27
Экономика

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Российская газета 04:42
Гаджеты

Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3

Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
RuNews24.ru вчера в 08:45
Театры

Волгоградский НЭТ подводит итоги года

Речь шла об итогах календарного года и о планах на год наступающий: о гастролях в Ейск, о фестивале в Мичуринске, на котором труппа НЭТа взяла два приза из трёх (третий жюри решило не присуждать в память о великом артисте Владимире Зельдине, которому и был посвящён фестиваль).
Волжская правда (г. Волжский) 06:53
Футбол

Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС

Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Вести.Ru 06:40
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Труд вчера в 02:25
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Культура

Путин поздравил Виторгана с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
РИА Новости 01:59
Армия и оружие

Ракета «Рокот» стартовала с космодрома «Плесецк»

Ракета-носитель «Рокот» с блоками связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России была запущена с космодрома «Плесецк».
Политическая Экспертиза вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»

Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
ИнфоСМИ 25 декабря в 03:53
Шоу-бизнес

Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Суть событий 01:29
Спорт

CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России

Спортивный арбитражный суд (CAS) может ужесточить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России после разбирательств, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:45
Политика

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Lenta.ru 25 декабря в 19:52
Экономика

Силуанов сообщил, что доля ЦБ в Сбербанке будет выкупаться за счет ФНБ

В правительстве непублично обсуждается вопрос выкупа доли Центробанка с Сбербанке за счет использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ).
МонаВиста вчера в 07:51
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru вчера в 05:06
Общество

Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:55
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