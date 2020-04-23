Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксЦены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал
 Трамп в твиттере.
Интерфакс00:48

Подробнее о событии

Цены на нефть растут благодаря угрозам Трампа

Росбалт02:59

Цены на нефть резко выросли после угроз Трампа в адрес Ирана

Ридус02:45

Топить иранские корабли. Трамп нашел способ поднять цены на нефть

Капитал странывчера в 10:17

Цена на нефть Brent выросла почти на 13% на фоне угроз США в адрес Ирана

РБК01:21

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана

Интерфакс00:48

Трамп обещает топить иранские корабли на главной нефтяной магистрали

Независимая газетавчера в 12:48

Мировые цены на нефть растут этим утром почти на 10%. Стоимость барреля марки Brent превысила 22 доллара

Эхо Москвы01:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:08, Ашберн

Комментарии

Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,7K
Здоровье

В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
339
Общество

За сутки 39 человек заразились коронавирусом в Чечне

В Чеченской Республике за последние сутки зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных выросло до 303 человек.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 21 апреля в 03:52
Киберспорт

Black Mesa неожиданно стала одной из самых продаваемых игр Steam

ИА Красная Весна вчера в 17:41
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
6
Гаджеты

Представлен смартфон Motorola Edge с «бесконечной гранью» за полцены

iXBT.com 01:21
10
Кино

В прокат выходит фантастический фильм «Спутник»

РЕН ТВ 02:57
8
Политика

Путин поручил доложить о застройщиках, использующих средства дольщиков

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам доложить к 20 мая о состоянии застройщиков, использующих средства дольщиков, утвердить планы по поддержке отрасли, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 03:15
Технологии

«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения

Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
Все новости (Нижний Тагил) 03:06
10
Экономика

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
21
Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
536
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
29
Шоу-бизнес

Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану

Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
86
Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
11
Политика

Украина ликвидирует «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru вчера в 14:00
1
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,3K
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
3
Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
41
Общество

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РБК 00:30
69
Здоровье

Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой

Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ вчера в 16:51
56
Общество

Новых зараженных коронавирусом зафиксировали в 78 регионах РФ

За последние сутки зафиксировали 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах России.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
1
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
528
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
61
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество

Мэр Сибая объяснился за свои слова о проигравших жителях Башкирии

Мэр Сибая Рустем Афзалов пояснил свои слова о «проигравших» жителях Башкирии.
ToDay News Ufa 01:06
237
Космос

Модернизированный блок «Фрегат» снизит стоимость космических пусков

NewInform 20 апреля в 14:20
25
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
921
Энергетика

Цена на нефть стремительно растет

Стоимость фьючерса нефтяной смеси WTI начала стремительно расти после падения до отрицательных значений.
Комсомольская правда вчера в 10:57
79
Шоу-бизнес

Максим Галкин шокирован познаниями дочери в живописи

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой снова удивили публику своими познаниями.
RuNews24.ru 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное