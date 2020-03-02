Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на нефть растут более чем на 3% после падения на прошлой неделе

Мировые цены на нефть перешли к росту после падения в конце прошлой недели. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне они выросли более чем на 3%. Цена марки Brent достигла 51,29 доллара за баррель, а WTI - 46,16 доллара за баррель.
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