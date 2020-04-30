Энергетика
Эхо МосквыЦены на нефть растут этим вечером
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Комментарии
Технологии
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
Экономика
Микрофинансисты сократили объемы займов из-за кризиса
Из-за кризиса люди больше берут в займы, но в МФО не уверены, что возвращать будут деньги так же, как раньше.
Комсомольская правда 01:58
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Экономика
Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая
"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС вчера в 10:16
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
В Тульской области продлили ограничительные меры
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Управление пресс-службы правительства Тульской области Указ № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" подписал 30 апреля губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 02:10
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом
«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС.
RT на русском вчера в 06:01
Футбол
ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу
В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки».
Волга-Каспий вчера в 13:32
Здоровье
В Уфе врачи РКБ обратились к Владимиру Путину
Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa вчера в 05:49
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
News.ru вчера в 09:19
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Происшествия
Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери
Российский Диалог вчера в 12:15
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Происшествия
Пять пациентов с коронавирусом выявили в Бердске
В Бердске выявили еще двоих пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:47
Футбол
Роналду стал третьим в рейтинге лучших пенальтистов
Третье место в списке занял их бывший одноклубник, а ныне игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду.
ГЛАС.RU 00:36
Политика
Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус
Ранее 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин во время видеоразговора с Владимиром Путиным сообщил, что у него выявлен коронавирус.
РБК вчера в 13:19
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
Общество
Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом
Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 12:44
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Общество
В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19
Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
Новые Известия 29 апреля в 04:37
Общество
Скворцова: РФ почти вышла на плато по коронавирусу
В течение последней недели заболеваемость коронавирусом в России практически стабилизировалась, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Аргументы и Факты 01:19
Авто
Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Наука
Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей
Индикатор вчера в 13:12
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Кино
В сети появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского
Piter.tv вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43