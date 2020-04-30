Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦены на нефть растут этим вечером

Цены на нефть растут этим вечером.
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Цена нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

News.ruвчера в 20:56

Цена нефти Brent превысила 25 долларов за баррель

Компаниявчера в 02:48

Нефть Brent ушла выше $27 за баррель

REGNUMвчера в 21:30

Цена на нефть Brent превысила $25 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:12

Нефть прибавляет в цене, Brent стремится к $25 за баррель

Росбалтвчера в 02:59

Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

ТАССвчера в 20:25

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 30 апреля в 12:01 MSK составил $26.05 за баррель (+$1.82; +7.51%)

АК&Мвчера в 05:13
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Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
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Экономика

Микрофинансисты сократили объемы займов из-за кризиса

Из-за кризиса люди больше берут в займы, но в МФО не уверены, что возвращать будут деньги так же, как раньше.
Комсомольская правда 01:58
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Экономика

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС вчера в 10:16
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
89
Общество

В Тульской области продлили ограничительные меры

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Управление пресс-службы правительства Тульской области Указ № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" подписал 30 апреля губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 02:10
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
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Общество

Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС.
RT на русском вчера в 06:01
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Футбол

ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу

В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки».
Волга-Каспий вчера в 13:32
3
Здоровье

В Уфе врачи РКБ обратились к Владимиру Путину

Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa вчера в 05:49
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Гаджеты

Цена iPhone 12 может начинаться от $649

Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
News.ru вчера в 09:19
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
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Происшествия

Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери

Российский Диалог вчера в 12:15
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
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Происшествия

Пять пациентов с коронавирусом выявили в Бердске

В Бердске выявили еще двоих пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:47
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Футбол

Роналду стал третьим в рейтинге лучших пенальтистов

Третье место в списке занял их бывший одноклубник, а ныне игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду.
ГЛАС.RU 00:36
Политика

Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус

Ранее 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин во время видеоразговора с Владимиром Путиным сообщил, что у него выявлен коронавирус.
РБК вчера в 13:19
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
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Общество

Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом

Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 12:44
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
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Общество

В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19

Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
Новые Известия 29 апреля в 04:37
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Общество

Скворцова: РФ почти вышла на плато по коронавирусу

В течение последней недели заболеваемость коронавирусом в России практически стабилизировалась, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Аргументы и Факты 01:19
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Авто

Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
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Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
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Наука

Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей

Индикатор вчера в 13:12
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
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В сети появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

Piter.tv вчера в 15:43
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Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
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