Цены на нефть растут этим вечером.

Цены на нефть растут этим вечером

Экономика Микрофинансисты сократили объемы займов из-за кризиса Из-за кризиса люди больше берут в займы, но в МФО не уверены, что возвращать будут деньги так же, как раньше.

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 2

Экономика Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая "С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования. 122

Общество В Тульской области продлили ограничительные меры Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Управление пресс-службы правительства Тульской области Указ № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" подписал 30 апреля губернатор Алексей Дюмин.

Общество Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом «Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС. 283

Футбол ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки». 3

Гаджеты Цена iPhone 12 может начинаться от $649 Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру. 23

Происшествия Пять пациентов с коронавирусом выявили в Бердске В Бердске выявили еще двоих пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе. 7

Футбол Роналду стал третьим в рейтинге лучших пенальтистов Третье место в списке занял их бывший одноклубник, а ныне игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Политика Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус Ранее 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин во время видеоразговора с Владимиром Путиным сообщил, что у него выявлен коронавирус. 1K

Происшествия В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 244

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 56

Общество В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19 Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub. 4

Общество Скворцова: РФ почти вышла на плато по коронавирусу В течение последней недели заболеваемость коронавирусом в России практически стабилизировалась, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире Первого канала. 1K

Авто Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30% Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц. 123