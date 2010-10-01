Энергетика

КомпанияКомпанияЦена нефти Brent превысила 25 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов в четверг поднималась выше 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такой отметки топливо достигло по состоянию на 5:25 мск.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Цены на нефть начали расти

News.ruвчера в 10:27

Растут мировые цены на нефть

Эхо Москвывчера в 01:04

Цена нефти Brent поднялась выше $27

Коммерсантъ30 апреля в 20:38

Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

ТАСС30 апреля в 20:25

Нефть взяла передышку после быстрого роста

REGNUMвчера в 10:28

Нефть уверенно дорожает на признаках восстановления спроса

Финмаркет30 апреля в 07:32

Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

Интерфакс30 апреля в 00:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:11, Ашберн

Комментарии

Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
231
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
1,8K
Хоккей

Хабибулин рассказал, как курил перед матчами в НХЛ

РИА Новости 30 апреля в 06:36
Политика

Трамп внес кандидатуру на должность посла на Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру главы Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Взгляд.ру вчера в 21:52
Кино

Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Известия вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции

Народные новости вчера в 09:16
17
Общество

В Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с коронавирусом

Число зараженных по данным на 1 мая составило 57300 человек.
Эхо Москвы вчера в 18:08
71
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
986
Происшествия

Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости 30 апреля в 06:42
469
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
545
Наука

В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении

Пациенты с биполярным расстройством и депрессией не страдают в нехватки жирных молекул. До этого ученые нашли новый тип шизофрении.
ToDay News Ufa вчера в 13:32
24
Происшествия

В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19

В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета 30 апреля в 10:22
47
Политика

Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 11:30
3,2K
Здоровье

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 мая

По состоянию на утро 2 мая число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек.
Lenta.ru 00:50
Общество

Гидрометцентр назвал регионы, где в мае будет теплее всего

"Месячное количество осадков в юго-западных регионах будет больше средних многолетних значений, а на остальной территории около нормы", - пояснил ученый.
РИА Новости 30 апреля в 05:34
Армия и оружие

Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
41
Происшествия

В Хакасии за сутки 25 человек заразились коронавирусом

Еще 25 человек заразились коронавирусом за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 257 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 30 апреля в 22:37
1
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM вчера в 00:58
222
Кино

Disney собирается выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»

Американская кинокомпания Disney собирается выпустить ремейк одного из самых популярных мультфильмов 1990-х годов.
Актуальные Новости вчера в 01:43
16
Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
249
Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Дону превысило тысячу

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 83 и по состоянию на 1 мая достигло 1026 человек.
Правительство Ростовской области вчера в 03:48
320
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском вчера в 06:56
686
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
15
Армия и оружие

Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен

Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
6
Общество

«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 08:24
2
Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки вчера в 07:00
291
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
20
Политика

Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ вчера в 11:09
492
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
32
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное