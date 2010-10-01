Энергетика
КомпанияЦена нефти Brent превысила 25 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов в четверг поднималась выше 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такой отметки топливо достигло по состоянию на 5:25 мск.
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Комментарии
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Хоккей
Хабибулин рассказал, как курил перед матчами в НХЛ
РИА Новости 30 апреля в 06:36
Политика
Трамп внес кандидатуру на должность посла на Украине
Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру главы Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Взгляд.ру вчера в 21:52
Кино
Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Известия вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции
Народные новости вчера в 09:16
Общество
В Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с коронавирусом
Число зараженных по данным на 1 мая составило 57300 человек.
Эхо Москвы вчера в 18:08
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости 30 апреля в 06:42
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Пациенты с биполярным расстройством и депрессией не страдают в нехватки жирных молекул. До этого ученые нашли новый тип шизофрении.
ToDay News Ufa вчера в 13:32
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета 30 апреля в 10:22
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 11:30
Здоровье
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 мая
По состоянию на утро 2 мая число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек.
Lenta.ru 00:50
Общество
Гидрометцентр назвал регионы, где в мае будет теплее всего
"Месячное количество осадков в юго-западных регионах будет больше средних многолетних значений, а на остальной территории около нормы", - пояснил ученый.
РИА Новости 30 апреля в 05:34
Армия и оружие
Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде
Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
Происшествия
В Хакасии за сутки 25 человек заразились коронавирусом
Еще 25 человек заразились коронавирусом за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 257 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 30 апреля в 22:37
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM вчера в 00:58
Кино
Disney собирается выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»
Американская кинокомпания Disney собирается выпустить ремейк одного из самых популярных мультфильмов 1990-х годов.
Актуальные Новости вчера в 01:43
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Дону превысило тысячу
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 83 и по состоянию на 1 мая достигло 1026 человек.
Правительство Ростовской области вчера в 03:48
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском вчера в 06:56
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Армия и оружие
Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен
Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
Общество
«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 08:24
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки вчера в 07:00
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
Политика
Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29