Энергетика
КоммерсантъЦены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель. Фьючерсы нефти WTI подорожали на 13,1%, до $14,32 за баррель. Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений.
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Комментарии
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В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
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Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
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Здоровье
В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом
По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
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В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
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Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
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В ФРГ назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны
Ранее заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что российскую делегацию, скорее всего, не пригласили на церемонию, посвященную 75-летию окончания войны в Европе.
Аргументы и Факты вчера в 13:29
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Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Энергетика
МЭА назвало пандемию самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны
Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказалась самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны.
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Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
ТАСС вчера в 09:01
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
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Почеттино: «Хочу взять титул с „Тоттенхэмом“, прежде чем умру»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в прошлом году, признался, что надеется однажды вернуться в лондонский клуб и завоевать с ним трофей.
Soccer.ru 00:54
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости вчера в 15:56
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
В Санкт-Петербурге до 12 мая продлены ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, продлены до 12 мая.
Российская газета вчера в 19:00
Здоровье
В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
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Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
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За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
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Интерфакс вчера в 12:16
Происшествия
В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, 30 апреля 2020, 06:03 — REGNUM Крупный пожар общей площадью 500 квадратных метров в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области потушен, 30 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
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Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
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X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю
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РБК вчера в 12:57
Здоровье
Врачи провели 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре Москвы
В Москве врачи проконсультировали 19 тысяч пациентов, проведя 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 01:24
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Наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране
Штраф в 5 тыс. руб. будет применяться за «управление транспортным средством без разрешения или иного документа» во время режима «повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС».
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество
В России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом.
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