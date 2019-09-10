Энергетика
REGNUMНефть: цена достигла важного сопротивления
Снижение котировок было вызвано техническими факторами. Покупатели фиксировали прибыль по длинным позициям после 46-часового роста вблизи важного сопротивления 63,35 доллара. 10 сентября вечером Американский институт нефти (API) выпустил отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 07:29, Вашингтон
Армия и оружие
В СК раскрыли причастность офицера ВСУ к еще одному преступлению
В Следственном комитете (СК) России установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к еще одному преступлению.
Известия 05:33
Политика
Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Гаджеты
В Apple назвали стоимость новой линейки iPhone 11 в России
Новая линейка смартфонов iPhone компании Apple поступит в продажу в более чем 30 других стран, включая Россию, в пятницу, 20 сентября.
Газета.Ru 07:22
Политика
НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Футбол
ЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы
Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.
Матч ТВ 05:08
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Авто
Большинство россиян не могут позволить себе покупку пикапа
Автоновости дня 01:51
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей
Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09 сентября в 09:18
Космос
В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс
Lenta.ru вчера в 21:08
Экономика
МКБ подключился к Системе быстрых платежей
Московский кредитный банк (МКБ) подключился к Системе быстрых платежей (СБП).
Банки.ру 05:09
Здоровье
Онкологи назвали основные признаки рака
По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.
Кубанские новости 06:29
Политика
Украинская Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада Украины во втором чтении утвердила закон, предложенный лидером страны Владимиром Зеленским, о процедуре импичмента президента.
Общественная служба новостей вчера в 05:29
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
«Газпром» лишился полного доступа к Opal по решению суда ЕС
Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии, которое давало пользоваться "Газпрому" газопроводом Opal в полной мере, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:42
Интернет
Баг в Instagram позволяет смотреть закрытые посты и сториз
Planet Today 02:31
Шоу-бизнес
Иван Ургант впервые за годы показал жену
Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время устроил фотосессию со своей супругой Натальей Кикнадзе.
Московский Комсомолец 05:35
Экономика
Венесуэльская PDVSA зарегистрировала свой офис в Москве
Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A) зарегистрировала свой офис в Москве, сообщил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо.
РБК 05:15
Здоровье
Названы продукты, избавляющие печень от токсинов
MedikForum.ru вчера в 21:01
Политика
«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10