Энергетика

REGNUMREGNUMНефть: цена достигла важного сопротивления

Снижение котировок было вызвано техническими факторами. Покупатели фиксировали прибыль по длинным позициям после 46-часового роста вблизи важного сопротивления 63,35 доллара. 10 сентября вечером Американский институт нефти (API) выпустил отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Данные по изменению запасов нефти в США в центре внимания трейдеров - AMarkets

Финмаркет03:54

Нефть может занять «выжидательную позицию»

REGNUM05:52

Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США

ПРАЙМ01:30

Чего рынку нефти ждать от отчета по запасам на этой неделе

Profinance.ruвчера в 14:12

Нефть незначительно выросла в цене

Красная весна04:23

Стоимость нефти достигает важной отметки

ГЛАС.RU04:03

Цены на нефть ускорили рост перед статистикой по запасам в США

Вести.Финанс06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 07:29, Вашингтон
Армия и оружие

В СК раскрыли причастность офицера ВСУ к еще одному преступлению

В Следственном комитете (СК) России установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к еще одному преступлению.
Известия 05:33
Политика

Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Гаджеты

В Apple назвали стоимость новой линейки iPhone 11 в России

Новая линейка смартфонов iPhone компании Apple поступит в продажу в более чем 30 других стран, включая Россию, в пятницу, 20 сентября.
Газета.Ru 07:22
Политика

НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Футбол

ЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы

Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.
Матч ТВ 05:08
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике

REGNUM 07:18
Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Политика

Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшевой посоветовали поменять стилистов

Дни.ру 03:58
Политика

Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Происшествия

В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Авто

Большинство россиян не могут позволить себе покупку пикапа

Автоновости дня 01:51
Происшествия

Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей

Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09 сентября в 09:18
Космос

В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс

Lenta.ru вчера в 21:08
Экономика

МКБ подключился к Системе быстрых платежей

Московский кредитный банк (МКБ) подключился к Системе быстрых платежей (СБП).
Банки.ру 05:09
Здоровье

Онкологи назвали основные признаки рака

По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.
Кубанские новости 06:29
Политика

Украинская Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада Украины во втором чтении утвердила закон, предложенный лидером страны Владимиром Зеленским, о процедуре импичмента президента.
Общественная служба новостей вчера в 05:29
Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика

«Газпром» лишился полного доступа к Opal по решению суда ЕС

Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии, которое давало пользоваться "Газпрому" газопроводом Opal в полной мере, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:42
Интернет

Баг в Instagram позволяет смотреть закрытые посты и сториз

Planet Today 02:31
Шоу-бизнес

Иван Ургант впервые за годы показал жену

Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время устроил фотосессию со своей супругой Натальей Кикнадзе.
Московский Комсомолец 05:35
Общество

Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Газета.Ru 06:31
Экономика

Венесуэльская PDVSA зарегистрировала свой офис в Москве

Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A) зарегистрировала свой офис в Москве, сообщил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо.
РБК 05:15
Здоровье

Названы продукты, избавляющие печень от токсинов

MedikForum.ru вчера в 21:01
Политика

«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации

Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Происшествия

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное