Фьючерсы на октябрь сорта WTI прибавили в цене 0,92%, составив $57,93. Запасы нефти в США упали за прошедшую неделю на 7,2 миллиона баррелей, сообщает API. Неделей раньше запасы выросли на 400 тысяч баррелей.

Цены на нефть растут из-за снижения запасов в США

Политика Меркель сообщила о работе над проведением нормандского саммита Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате продолжается.

Политика Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.

Политика Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.

Происшествия Петербуржец выстрелил в голову жене на проспекте Ветеранов Около полуночи в понедельник, 9 сентября, в Красносельском районе петербуржец выстрелил в свою жену, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Космос Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос На 95-м году жизни умер академик Российской академии наук (РАН) Тимур Энеев. Его не стало 8 сентября, говорится на сайте РАН.

Гаджеты На презентации Apple представили игровой сервис Arcade В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Футбол Литва — Португалия 1:5 34-летний португалец, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров национальных команд в истории, сократил отставание от лидера рейтинга Али Даеи, у которого 109 голов за сборную Ирана.

Гаджеты На презентации Apple представят новый iPhone 11 Сегодня зрители увидят новый iPhone 11. Apple уже показала новый планшет с диагональю 10,2 дюйма и дисплеем Retina.

Политика Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Политика Японское правительство ушло в отставку в полном составе Весь кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.

Политика В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

Происшествия В Крыму ищут унесенного в море подростка Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Происшествия В Челябинске маршрутка протаранила бетонное ограждение В Челябинске маршрутный автобус протаранил бетонное ограждение. Есть пострадавшие, пишут местные СМИ. Авария произошла днём 11 сентября.

Происшествия Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.