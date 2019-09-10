Энергетика
Expert.ruЦены на нефть растут из-за снижения запасов в США
Фьючерсы на октябрь сорта WTI прибавили в цене 0,92%, составив $57,93. Запасы нефти в США упали за прошедшую неделю на 7,2 миллиона баррелей, сообщает API. Неделей раньше запасы выросли на 400 тысяч баррелей.
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Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Экономика
Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние
Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx.
Ведомости 05:51
Армия и оружие
В Донбассе в 59-й бригаде ВСУ вспыхнула кишечная инфекция от антисанитарии
Антисанитарные условия жизни военнослужащих 59-й бригады ВСУ привели к вспышке кишечных инфекций в подразделениях в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").
ИА Новороссия 07:56
Шоу-бизнес
Ростовчанин Кирилл Серебренников стал «Режиссером года»
Известный режиссер из Ростова Кирилл Серебренников победил в номинации «Режиссер года» престижной премии журнала GQ.
Donday.ru 08:05
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Общество
Медведев поддержал переход от минимального набора продуктов к базовому
В конце июля Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовил проект по формированию набора продуктов питания в потребительской корзине по гендерному признаку и возрасту.
Российская газета 07:30
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
РИА Новости 07:13
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия
Нападение совершено на инкассаторов в Подмосковье
Двое неизвестных мужчин славянской внешности совершили разбойное нападение на инкассаторов в подмосковном городском округе Щелково, украдены 15 миллионов рублей.
MOS.news 01:09
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Экономика
Авиакомпании РФ в августе увеличили перевозки на 10%
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" перевезла 1,5 млн человек (+1%), "Победа" - более 1 млн пассажиров (+51,4%).
Интерфакс 07:07
Политика
Минюст ответил на жалобу Украины в ЕСПЧ
Замминистра юстиции, уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что поданная Украиной в Европейский суд жалоба по поводу якобы имевшего место нарушения прав человека в Крыму со стороны РФ до 18 марта 2014 года является политической.
Московский Комсомолец 05:28
Путешествия
Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Известия 08:00
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика
Партия Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте
Депутаты от фракции «Европейская солидарность» зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады принять в целом закон об импичменте президента.
Украина.ру 08:10
Политика
Японское правительство ушло в отставку в полном составе
Весь кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.
Вести.Ru 00:01
Футбол
Боатенг – о Дембеле: «Нельзя, чтобы молодые игроки получали много денег»
Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 года.
Евро-футбол.ру 08:21
Авто
Nissan пошутил над Франкфуртским автосалоном
Nissan назвала свое мероприятие «Francfort Show 2019», а накануне мероприятия компания разослала приглашение своим европейским клиентам, пообещав фуршет и подарки для первых 150 гостей.
Тарантас Ньюс 06:50
Космос
Астероид ʺСудного дняʺ вскоре повторит сценарий уничтожения Земли, произошедший 66 миллионов лет назад
ЛигаNews.net вчера в 12:45
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
Свою презентацию 10-го сентября Apple начала с анонса запуска игрового стримингового сервиса Apple Arcade.
ITZine.ru вчера в 13:11
Общество
В Москве установлен температурный рекорд за последние 70 лет
Температура воздуха в Москве в среду, 11 сентября, поднялась до 26,3 градуса.
Известия 08:35
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39