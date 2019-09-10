Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть растут из-за снижения запасов в США

Фьючерсы на октябрь сорта WTI прибавили в цене 0,92%, составив $57,93. Запасы нефти в США упали за прошедшую неделю на 7,2 миллиона баррелей, сообщает API. Неделей раньше запасы выросли на 400 тысяч баррелей.
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