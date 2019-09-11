Энергетика
Expert.ruЦены на нефть растут из-за снижения запасов в США
Фьючерсы на октябрь сорта WTI прибавили в цене 0,92%, составив $57,93. Запасы нефти в США упали за прошедшую неделю на 7,2 миллиона баррелей, сообщает API. Неделей раньше запасы выросли на 400 тысяч баррелей.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Игры
Похоже, во втором дополнении для Control появится Алан Уэйк
До конца ноября в боевике появится полноценный фоторежим, к выходу которого разработчики советуют собрать все костюмы главной героини, чтобы было что снимать В декабре финны добавят «Экспедиции» — новый эндгейм-режим, в котором игрокам предстоит помогать начальнику службы безопасности Саймону Аришу изучать таинственное Формирование и его странное окружение.
Игромания.ру 09:41
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
В Киеве готовятся к сложным переговорам с Россией по газу
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление, что предстоящие переговоры с Россией по газу обещают быть сложными.
ПолитРоссия 10:16
Экономика
Минфин: россияне смогут управлять добровольными пенсионными взносами
Предполагается добровольное присоединении к ГПП.
РИА Новости 06:48
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская: «Наигралась в актерскую профессию»
Боярская не делает из этого тайны и уверяет: все дело в любви к себе. Елизавета Боярская улетела с детьми в отпуск.
StarHit.ru вчера в 21:30
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Армия и оружие
Трое сотрудников МЧС ранены при обстреле в ДНР
Трое сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле на западе Донецка.
РЕН ТВ 10:38
Политика
В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Взгляд.ру 07:38
Происшествия
Башни-близнецы в Нью-Йорке рухнули не от пожара
11 сентября 2001 г. боевики "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили в небе над США 4 пассажирских самолета и направили их на башни Всемирного торгового центра, Пентагон и, предположительно, Белый дом.
Утро.ru 03:00
Авто
Российский рынок новых грузовиков в августе увеличился почти на 6%
Автостат вчера в 07:28
Баскетбол
Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу
Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
Известия 09:36
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Происшествия
Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры
В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара вчера в 01:40
Происшествия
Пассажирский самолет столкнулся с гусями после взлета в Канаде
Вечерняя Москва вчера в 18:25
Общество
Малышева высказалась о поедании человечины
Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала подросшую красавицу-внучку
Алла Пугачева до появления младших детей, Лизы и Гарри, много время уделяла внучке Клавдии – дочери Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова.
Bimru.ru 03:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева разместила смелое видео с Варум и Аллегровой
Главными героями видео стали сама певица, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Лолита, Ирина Аллегрова и Анжелика Варум.
Комсомольская правда 10:54
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58