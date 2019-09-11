Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть растут из-за снижения запасов в США

Фьючерсы на октябрь сорта WTI прибавили в цене 0,92%, составив $57,93. Запасы нефти в США упали за прошедшую неделю на 7,2 миллиона баррелей, сообщает API. Неделей раньше запасы выросли на 400 тысяч баррелей.
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Главный ориентир для рубля – цены на нефть

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Инвесторы ждут ежемесячный обзор EIA - Sberbank CIB

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Цены на нефть ускорили рост перед статистикой по запасам в США

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Цены на нефть растут из-за снижения запасов в США

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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
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Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом

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До конца ноября в боевике появится полноценный фоторежим, к выходу которого разработчики советуют собрать все костюмы главной героини, чтобы было что снимать В декабре финны добавят «Экспедиции» — новый эндгейм-режим, в котором игрокам предстоит помогать начальнику службы безопасности Саймону Аришу изучать таинственное Формирование и его странное окружение.
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
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В Киеве готовятся к сложным переговорам с Россией по газу

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление, что предстоящие переговоры с Россией по газу обещают быть сложными.
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Минфин: россияне смогут управлять добровольными пенсионными взносами

Предполагается добровольное присоединении к ГПП.
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«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

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Трое сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле на западе Донецка.
РЕН ТВ 10:38
Политика

В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
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Башни-близнецы в Нью-Йорке рухнули не от пожара

11 сентября 2001 г. боевики "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили в небе над США 4 пассажирских самолета и направили их на башни Всемирного торгового центра, Пентагон и, предположительно, Белый дом.
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Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

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Российский рынок новых грузовиков в августе увеличился почти на 6%

Автостат вчера в 07:28
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Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу

Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
Известия 09:36
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В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
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Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
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Робота Федора больше не отправят в космос

Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
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Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры

В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным

Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
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Пассажирский самолет столкнулся с гусями после взлета в Канаде

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Малышева высказалась о поедании человечины

Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
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Главными героями видео стали сама певица, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Лолита, Ирина Аллегрова и Анжелика Варум.
Комсомольская правда 10:54
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
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