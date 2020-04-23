с чего всё началось

Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 9%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 7.47 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 9,13% — до 22,24 доллара за баррель.

Цены на нефть растут на 9-12%, отыгрывая обвал в начале недели

Шоу-бизнес Марат Башаров показал видеозапись скандала с бывшей женой За несколько дней до выхода программы в эфир, актер в своем блоге зачем-то опубликовал видеозапись, на которой запечатлен скандал с его бывшей женой Елизаветой Круцко. 6

Здоровье Златоуст могут закрыть на карантин В предстоящие выходные губернатор Челябинской области примет решение о дальнейшем режиме самоизоляции в Златоусте в зависимости от развития ситуации.

Общество Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства. 58

Общество В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.

Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года. 4

Здоровье В Смоленской области назвали места заражения коронавирусом Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, новые случаи заражения коронавирусом выявлены сразу в нескольких муниципальных образованиях Смоленской области. 149

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 823

Экономика Тулякам представили план преодоления последствий эпидемии коронавируса Федеральное правительство представило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса в России.

Политика Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. 1K

Здоровье В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест «В Петербурге до 28 апреля будут развёрнуты 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжёлой степени в 14 учреждениях здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение. 23

Общество Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Гаджеты Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12 Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.

Общество Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии. 46

Политика Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Общество СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсантъ». 631

Происшествия В воронежской больнице «Электроника» подозревают вспышку коронавируса Воронеж, 24 апреля 2020, 10:03 — REGNUM Вспышку коронавируса заподозрили в больнице «Электроника» в Воронеже — корпус больнице где, по предварительным данным, могут быть выявлены заражённые, закрыли на карантин. 7

Происшествия В Волгоградской области умерли еще два человека с коронавирусом Количество жертв новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области выросло до пяти, сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов. 8

Общество В Татарстане выявили 14 новых случаев коронавируса Восемь заболевших из Казани, трое из Дрожжановского района, по одному из Лаишевского и Буинского районов, один из Екатеринбурга. ⠀ Всего на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 426 случаев коронавируса, 51 человек выздоровел. 9

Здоровье Сотрудников интернатов региона переводят на вахтовый метод работы Департаменту социальной защиты населения администрации Владимирской области поручено оперативно рассчитать достаточное количество персонала для своевременного ухода за обитателями интернатов, обеспечить сотрудников бесплатным питанием и местом для сна и отдыха, а также предусмотреть дополнительные средства для выплаты работникам учреждений заработной платы в повышенном размере.

Авто Россию покинул самый дешевый автомобиль в мире Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute. 3

Здоровье 16 медработников Псковской области заражены коронавирусом В Псковской области коронавирусом заражены 16 медицинских работников.