Энергетика

News.ruNews.ruЦены на нефть растут на фоне повышения спроса

В среду, 24 июня, цены на нефть опустились сразу на 5%, но вечером 25 июня пошли в рост, и торги закрылись в «зелёной зоне». По данным аналитиков агентства CMC Markets, рост трафика сырья зафиксирован в Китае, Европе и США, что указывает на повышение спроса.
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Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Rambler News Service03:53

Цены на нефть растут на фоне повышения спроса

News.ru01:57

Мировые цены на нефть поднялись на 3% за сессию

REGNUMвчера в 16:51

Нефть дорожает более чем на 1% на оптимизме вокруг восстановления спроса

ПРАЙМ01:29

Торги на биржах открылись ростом цен на нефть

ИА Красная Весна02:27

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:24

Нефтяные котировки восстановились более чем на 5% после падения

Экономика сегоднявчера в 14:06
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество

ЦИК: явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%

В Центризбиркоме заявили, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2 процента.
Парламентская газета 05:16
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Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
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Происшествия

Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем

RT на русском 02:24
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Политика

В Кремле знают мнения деятелей культуры по делу Серебренникова

РИА Новости 05:51
Хоккей

Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом

Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия вчера в 17:32
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Общество

Диетолог назвала допустимое количество черешни в день

Газета.Ru 02:13
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым

Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
6
Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
16
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Наука

Бозе-конденсат образовался за рекордно короткое время

Длительность процесса, по оценкам ученых, составляет около 100 фемтосекунд — таким образом, эксперимент позволяет изучать и регулировать эффекты квантовой динамики на очень коротком масштабе времени.
N+1 01:45
Авто

Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.
SpeedMe вчера в 23:49
Общество

Лукашенко заявил, что москвичи активно скупают жилье в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне проявляют большой интерес к покупке белорусской недвижимости, в частности квартир, и этот спрос привел к их удорожанию.
ТАСС 05:52
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Энергетика

Цены на нефть упали ниже 40 долларов за баррель

По состоянию на начало рабочего дня по московскому времени цена фьючерсов на поставку нефти марки Brent в августе опустилась до отметки в 39,97 долларов США за баррель нефти.
Русская Планета вчера в 12:55
24
Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
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Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
4
Путешествия

Стало известно, как россияне проведут летний отпуск в 2020 году

Рейтинг выбранных городов выглядел бы следующим образом: Санкт-Петербург Казань Краснодар Москва Волгоград Ростов-на-Дону Новосибирск Екатеринбург Красноярск Нижний Новгород Самара Уфа Воронеж Пермь Челябинск Омск При этом аналитики установили, что в случае открытия границ страны, планы россиян на отпуск изменятся.
Кубань-Информ 02:47
5
Футбол

«Бавария» продаст Алькантару ради трансфера Хавеца

Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хавец является одной из главных целей мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно, об этом информирует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 02:25
Общество

Медики США добавили новые симптомы в описание коронавируса

В обновленном списке к симптомам заражения коронавируса отнесли заложенность носа, насморк, тошноту и диарею.
Газета.Ru 03:00
3
Армия и оружие

Индия срочно закупит российские истребители

Lenta.ru 05:38
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской обвинила мать в том, что та разрушила их семью

Припомнила Плаксина и предыдущие интервью Успенской, в которых та негативно отзывалась не только о дочери, но и о бывшем муже.
Вокруг ТВ 05:35
Космос

Фото дня: МКС пересекает солнечный диск

Силуэт МКС с панелями солнечных батарей отлично просматривается на фоне жёлтого солнечного диска.
3DNews 03:12
Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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