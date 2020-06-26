Энергетика
News.ruЦены на нефть растут на фоне повышения спроса
В среду, 24 июня, цены на нефть опустились сразу на 5%, но вечером 25 июня пошли в рост, и торги закрылись в «зелёной зоне». По данным аналитиков агентства CMC Markets, рост трафика сырья зафиксирован в Китае, Европе и США, что указывает на повышение спроса.
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Общество
ЦИК: явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%
В Центризбиркоме заявили, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2 процента.
Парламентская газета 05:16
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Происшествия
Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем
RT на русском 02:24
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия вчера в 17:32
Общество
Диетолог назвала допустимое количество черешни в день
Газета.Ru 02:13
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Наука
Бозе-конденсат образовался за рекордно короткое время
Длительность процесса, по оценкам ученых, составляет около 100 фемтосекунд — таким образом, эксперимент позволяет изучать и регулировать эффекты квантовой динамики на очень коротком масштабе времени.
N+1 01:45
Авто
Lordstown представил новый электрический пикап Endurance
После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.
SpeedMe вчера в 23:49
Общество
Лукашенко заявил, что москвичи активно скупают жилье в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне проявляют большой интерес к покупке белорусской недвижимости, в частности квартир, и этот спрос привел к их удорожанию.
ТАСС 05:52
Энергетика
Цены на нефть упали ниже 40 долларов за баррель
По состоянию на начало рабочего дня по московскому времени цена фьючерсов на поставку нефти марки Brent в августе опустилась до отметки в 39,97 долларов США за баррель нефти.
Русская Планета вчера в 12:55
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Путешествия
Стало известно, как россияне проведут летний отпуск в 2020 году
Рейтинг выбранных городов выглядел бы следующим образом: Санкт-Петербург Казань Краснодар Москва Волгоград Ростов-на-Дону Новосибирск Екатеринбург Красноярск Нижний Новгород Самара Уфа Воронеж Пермь Челябинск Омск При этом аналитики установили, что в случае открытия границ страны, планы россиян на отпуск изменятся.
Кубань-Информ 02:47
Футбол
«Бавария» продаст Алькантару ради трансфера Хавеца
Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хавец является одной из главных целей мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно, об этом информирует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 02:25
Общество
Медики США добавили новые симптомы в описание коронавируса
В обновленном списке к симптомам заражения коронавируса отнесли заложенность носа, насморк, тошноту и диарею.
Газета.Ru 03:00
Армия и оружие
Индия срочно закупит российские истребители
Lenta.ru 05:38
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской обвинила мать в том, что та разрушила их семью
Припомнила Плаксина и предыдущие интервью Успенской, в которых та негативно отзывалась не только о дочери, но и о бывшем муже.
Вокруг ТВ 05:35
Космос
Фото дня: МКС пересекает солнечный диск
Силуэт МКС с панелями солнечных батарей отлично просматривается на фоне жёлтого солнечного диска.
3DNews 03:12
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47